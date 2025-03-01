Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Rekomendasi Restoran Daging untuk Bukber, Dijamin Puas!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |08:36 WIB
3 Rekomendasi Restoran Daging untuk Bukber, Dijamin Puas!
3 Rekomendasi Restoran Daging untuk Bukber, Dijamin Puas! (Foto: Freepik)
A
A
A

Buka puasa bersama alias bukber jadi tradisi rutin yang dilakukan masyarakat Indonesia. Momen ini juga dijadikan acara kumpul bersama keluarga ataupun sahabat dekat.

Di bulan puasa ini, menu masakan dengan olahan serba daging bisa jadi pilihan yang tepat. Ada beberapa tempat yang menyajikan menu makanan spesial khusus buka bersama.

Buat Anda yang masih bingung, ada beberapa rekomendasi tempat buka puasa bersama dengan tema menu daging yang bisa disantap bersama sanak keluarga. Sajian daging ini juga lezat dan nikmat dan pastinya menggugah selera.

Penasaran, ada tempat apa saja? Yuk simak informasinya dirangkum MNC Portal Indonesia, Minggu (2/3/2025).

1. LC Smokehouse

Selanjutnya ada LC Smokehouse. Restoran ini berlokasi di Jalan Kebon Sirih No. 9J, Menteng, Jakarta Pusat. Resto ini menghadirkan beragam menu olahan daging termasuk brisket yang nikmat.

Brisket yang disajikan pun begitu lezat dengan daging yang berkualitas. Menu ini cocok disantap bersama keluarga di akhir pekan. Untuk harganya pun masih cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp260 ribu untuk dua orang.


2. Biggies BBQ Restoran

Satu lagi ada Biggies BBQ Restoran di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sederet menu olahan daging yang lezat patuy Anda cicip saat berkunjung ke restoran ini ya!

Restoran ini juga menyajikan menu daging brisket yang smoky dan nikmat. Anda bisa menyantap bersama side dish seperti telur, jagung hingga kentang. 

Untuk set menu brisket ini, Anda perlu merogoh kocdk mulai dari Rp210 ribu untuk dua orang ya!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/612/3125521/merajut_kebersamaan_ramadan_bersama_ratusan_pengemudi_ojek_online-De1u_large.jpg
Merajut Kebersamaan Ramadan Bersama Ratusan Pengemudi Ojek Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2990988/okezone-gelar-berbagi-dengan-anak-panti-asuhan-dimeriahkan-risty-tagor-dan-ang-sharly-LBhIPD43Lz.jpg
Okezone Gelar Berbagi dengan Anak Panti Asuhan, Dimeriahkan Risty Tagor dan Ang Sharly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/298/2989211/resep-takjil-es-campur-buah-pelangi-segarnya-mantap-o029WvRc4l.jpg
Resep Takjil Es Campur Buah Pelangi, Segarnya Mantap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/612/2987253/punya-40-anak-asuh-dhini-aminarti-tantangan-luar-biasa-TvvRNWbLjq.jpg
Punya 40 Anak Asuh, Dhini Aminarti: Tantangan Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/612/2985525/viral-drive-thru-takjil-gratis-antrenya-sudah-dari-jam-2-siang-2tnLzmABul.jpg
Viral Drive Thru Takjil Gratis, Antrenya Sudah dari Jam 2 Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/298/2982743/5-rekomendasi-promo-makanan-di-bulan-ramadan-bisa-jadi-tempat-bukber-nih-3vGRcZ8gli.jpg
5 Rekomendasi Promo Makanan di Bulan Ramadan, Bisa Jadi Tempat Bukber Nih
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement