3 Rekomendasi Restoran Daging untuk Bukber, Dijamin Puas!

Buka puasa bersama alias bukber jadi tradisi rutin yang dilakukan masyarakat Indonesia. Momen ini juga dijadikan acara kumpul bersama keluarga ataupun sahabat dekat.

Di bulan puasa ini, menu masakan dengan olahan serba daging bisa jadi pilihan yang tepat. Ada beberapa tempat yang menyajikan menu makanan spesial khusus buka bersama.

Buat Anda yang masih bingung, ada beberapa rekomendasi tempat buka puasa bersama dengan tema menu daging yang bisa disantap bersama sanak keluarga. Sajian daging ini juga lezat dan nikmat dan pastinya menggugah selera.

Minggu (2/3/2025).

1. LC Smokehouse

Selanjutnya ada LC Smokehouse. Restoran ini berlokasi di Jalan Kebon Sirih No. 9J, Menteng, Jakarta Pusat. Resto ini menghadirkan beragam menu olahan daging termasuk brisket yang nikmat.

Brisket yang disajikan pun begitu lezat dengan daging yang berkualitas. Menu ini cocok disantap bersama keluarga di akhir pekan. Untuk harganya pun masih cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp260 ribu untuk dua orang.



2. Biggies BBQ Restoran

Satu lagi ada Biggies BBQ Restoran di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sederet menu olahan daging yang lezat patuy Anda cicip saat berkunjung ke restoran ini ya!

Restoran ini juga menyajikan menu daging brisket yang smoky dan nikmat. Anda bisa menyantap bersama side dish seperti telur, jagung hingga kentang.

Untuk set menu brisket ini, Anda perlu merogoh kocdk mulai dari Rp210 ribu untuk dua orang ya!