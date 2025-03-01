Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Waduh! Makanan Sanggar MasterChef Indonesia Season 12 Disebut Jelek, Bagaimana Rasanya?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |18:08 WIB
Waduh! Makanan Sanggar MasterChef Indonesia Season 12 Disebut Jelek, Bagaimana Rasanya?
Makanan Sanggar MasterChef Indonesia Season 12 Disebut Jelek, Bagaimana Rasanya?
A
A
A

Kontestan MasterChef Indonesia Season 12 telah menyelesaikan tantangan seafood dan menyeleksi yang paling terbaik. Tujuh orang terbaik tersebut kembali ditantang dan harus memasak ayam cemani yang eksotik.

Salah satu hidangan yang mencuri perhatian pada juri ialah masakan Sanggar. Sanggar mengolah ayam cemani yang dimasak dengan butter dan kentang.

Sayangnya, penampilan masakan Sanggar ini mendapat komentar pedas dari juri karena terlihat kurang menarik.

“It’s ugly dish,” kata Chef Juna.

Meski penampilannya kurang menarik, masakan ayam cemani milik Sanggar memiliki cita rasa yang lezat. Chef Juna mengatakan hidangan Sanggar tersebut bisa dinikmati.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780/viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/298/3139981/so_sweet_fajar_lamar_zahra_usai_menjadi_juara_masterchef_indonesia_season_12-1ck6_large.jpg
So Sweet! Fajar Lamar Zahra Usai Menjadi Juara MasterChef Indonesia Season 12
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139825/juara_masterchef_indonesia_season_12_fajar_dapat_hadiah_spesial_dari_dubes_as-hOKg_large.jpg
Juara MasterChef Indonesia Season 12, Fajar Dapat Hadiah Spesial dari Dubes AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139823/fajar_menang_masterchef_indonesia_season_12_zahra_menangis_haru-uQtL_large.jpg
Fajar Menang MasterChef Indonesia Season 12, Zahra Menangis Haru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139821/selamat_fajar_jadi_pemenang_masterchef_indonesia_season_12_unggul_tipis_dari_hovit-37mE_large.jpg
Selamat! Fajar Jadi Pemenang MasterChef Indonesia Season 12, Unggul Tipis dari Hovit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139808/fajar_salip_hovit_di_ronde_kedua_grand_final_masterchef_indonesia_season_12_persaingan_kian_panas-LfOT_large.jpg
Fajar Salip Hovit di Ronde Kedua Grand Final MasterChef Indonesia Season 12, Persaingan Kian Panas!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement