Waduh! Makanan Sanggar MasterChef Indonesia Season 12 Disebut Jelek, Bagaimana Rasanya?

Makanan Sanggar MasterChef Indonesia Season 12 Disebut Jelek, Bagaimana Rasanya?

Kontestan MasterChef Indonesia Season 12 telah menyelesaikan tantangan seafood dan menyeleksi yang paling terbaik. Tujuh orang terbaik tersebut kembali ditantang dan harus memasak ayam cemani yang eksotik.

Salah satu hidangan yang mencuri perhatian pada juri ialah masakan Sanggar. Sanggar mengolah ayam cemani yang dimasak dengan butter dan kentang.

Sayangnya, penampilan masakan Sanggar ini mendapat komentar pedas dari juri karena terlihat kurang menarik.

“It’s ugly dish,” kata Chef Juna.

Meski penampilannya kurang menarik, masakan ayam cemani milik Sanggar memiliki cita rasa yang lezat. Chef Juna mengatakan hidangan Sanggar tersebut bisa dinikmati.