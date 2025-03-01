Persaingan Semakin Ketat! Tantangan di Galeri MasterChef Indonesia Season 12 Bikin Tegang Para Kontestan

MasterChef Indonesia Season 12 semakin seru dan menegangkan! Kompetisi memasuki episode keenam dan tujuh yang akan tayang pada Sabtu & Minggu, 1-2 Maret 2025. Setelah melalui berbagai tantangan di episode sebelumnya, para kontestan terus menunjukkan kemampuan dan kreativitas mereka di gallery MasterChef Indonesia.

Pada episode kelima yang tayang Minggu, 23 Februari 2025, para kontestan menghadapi tantangan di gallery MasterChef Indonesia dengan group challenge untuk membuat sajian berupa nasi kuning. Walaupun banyak kritikan dari para juri, semangat para kontestan tidak padam.

Persaingan Semakin Ketat Tantangan di Galeri MasterChef Indonesia Season 12

Tantangan terus berlanjut di episode keenam, para kontestan kembali menghadapi berbagai tantangan yang menguji batas kreativitas mereka. Kali ini, mereka harus mengolah sajian dari bahan makanan laut yang menuntut teknik memasak tinggi dan pemahaman rasa yang kuat. Selain itu, tantangan Mystery Box hadir di setiap meja kontestan, memberikan kejutan yang mengharuskan mereka berpikir cepat dan berinovasi dalam waktu terbatas.

Dengan semakin ketatnya persaingan, para kontestan harus terus meningkatkan keterampilan dan strategi mereka agar tetap bertahan di gallery MasterChef Indonesia. Setiap tantangan yang diberikan juri bukan hanya sekedar menguji kemampuan teknis, tetapi juga mental dan daya juang mereka dalam berkompetisi. Tekanan semakin besar dan setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi perjalanan mereka.

Jangan lewatkan keseruan dan ketegangan di setiap episodenya, serta dukung terus kontestan favoritmu dalam perjalanan mereka meraih gelar MasterChef Indonesia Season 12! Selama Ramadan, MasterChef Indonesia akan tayang lebih awal. Saksikan terus MasterChef Indonesia Season 12 setiap Sabtu & Minggu pukul 14.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Pastikan STB, antena, kabel, dan koneksi Anda berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan, hubungi RCTI Layanan Solusi Digital di 08569003900 atau melalui Instagram @officialRCTI.

(Kemas Irawan Nurrachman)