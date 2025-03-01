Masakan Oji MasterChef Indonesia Season 12 Dilepeh Juri Gegara Kroket Ikan Bawal, Kok Bisa?

MasterChef Indonesia Season 12 kembali dengan tantangan yang semakin sulit dan menegangkan. Kali ini, para kontestan harus mengolah seafood seperti ikan kerapu, lobster, udang dan masih banyak lagi yang mereka dapat dari hasil undian.

Para kontestan pun dibuat head to head untuk bisa menjadi pemenang dan melaju ke tantangan selanjutnya. Masakan para kontestan pun beraneka ragam. Salah satunya yang bikin tercengang ialah masakan Oji.

Dalam tantangan ini, Oji mendapat ikan bawal putih yang ia olah menjadi hidangan kroket. Penampakannya yang menggiurkan membuat juri penasaran dengan rasanya.

“Pakai apa badan (kroket) nya?,” tanga Chef Rudi.

“Pakai tepung maizena,” jawab Oji.

Sayangnya, rasa masakan Oji tak selezat penampakannya. Kroket Oji justru bikin juri geleng-geleng kepala dan kecewa.

Chef Juna dan Chef Renata bahkan harus melepeh kroket buatan Oji. Chef Juna mengatakan kroket tersebut rasanya hanya penuh dengan tepung.

“Rasanya nothing but tepung. Jadi hanya tepung tepung tepung apalagi kamu pakai maizena,” kata Chef Juna.

Oji pun hanya bisa pasrah saat masakannya dilepeh oleh juri. Namun, hasilnya kurang maksimal dan rasanya tak selezat penampilan dari kroket yang ia buat.