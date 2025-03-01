Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Masakan Oji MasterChef Indonesia Season 12 Dilepeh Juri Gegara Kroket Ikan Bawal, Kok Bisa?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |15:59 WIB
Masakan Oji MasterChef Indonesia Season 12 Dilepeh Juri Gegara Kroket Ikan Bawal, Kok Bisa?
Masakan Oji MasterChef Indonesia Season 12 Dilepeh Juri Gegara Kroket Ikan Bawal, Kok Bisa?
A
A
A

MasterChef Indonesia Season 12 kembali dengan tantangan yang semakin sulit dan menegangkan. Kali ini, para kontestan harus mengolah seafood seperti ikan kerapu, lobster, udang dan masih banyak lagi yang mereka dapat dari hasil undian.

Para kontestan pun dibuat head to head untuk bisa menjadi pemenang dan melaju ke tantangan selanjutnya. Masakan para kontestan pun beraneka ragam. Salah satunya yang bikin tercengang ialah masakan Oji.

Dalam tantangan ini, Oji mendapat ikan bawal putih yang ia olah menjadi hidangan kroket. Penampakannya yang menggiurkan membuat juri penasaran dengan rasanya.

“Pakai apa badan (kroket) nya?,” tanga Chef Rudi.

“Pakai tepung maizena,” jawab Oji.

Sayangnya, rasa masakan Oji tak selezat penampakannya. Kroket Oji justru bikin juri geleng-geleng kepala dan kecewa.

Chef Juna dan Chef Renata bahkan harus melepeh kroket buatan Oji. Chef Juna mengatakan kroket tersebut rasanya hanya penuh dengan tepung.

“Rasanya nothing but tepung. Jadi hanya tepung tepung tepung apalagi kamu pakai maizena,” kata Chef Juna.

Oji pun hanya bisa pasrah saat masakannya dilepeh oleh juri. Namun, hasilnya kurang maksimal dan rasanya tak selezat penampilan dari kroket yang ia buat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780/viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/298/3139981/so_sweet_fajar_lamar_zahra_usai_menjadi_juara_masterchef_indonesia_season_12-1ck6_large.jpg
So Sweet! Fajar Lamar Zahra Usai Menjadi Juara MasterChef Indonesia Season 12
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139825/juara_masterchef_indonesia_season_12_fajar_dapat_hadiah_spesial_dari_dubes_as-hOKg_large.jpg
Juara MasterChef Indonesia Season 12, Fajar Dapat Hadiah Spesial dari Dubes AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139823/fajar_menang_masterchef_indonesia_season_12_zahra_menangis_haru-uQtL_large.jpg
Fajar Menang MasterChef Indonesia Season 12, Zahra Menangis Haru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139821/selamat_fajar_jadi_pemenang_masterchef_indonesia_season_12_unggul_tipis_dari_hovit-37mE_large.jpg
Selamat! Fajar Jadi Pemenang MasterChef Indonesia Season 12, Unggul Tipis dari Hovit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139808/fajar_salip_hovit_di_ronde_kedua_grand_final_masterchef_indonesia_season_12_persaingan_kian_panas-LfOT_large.jpg
Fajar Salip Hovit di Ronde Kedua Grand Final MasterChef Indonesia Season 12, Persaingan Kian Panas!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement