30 daftar resep menu sahur paling praktis berikut ini bisa menjadi rekomendasi bagi kamu yang butuh referensi membuat sajian sahur yang ‘sat-set’.
Meski praktis dan mudah dibuat, deretan resep menu sahur berikut bisa menjadi hidangan yang bisa menambah selera makan.
Nah, berikut daftar 30 resep menu sahur paling praktis, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (28/2/2025).
Bahan-bahan :
* 4 telur, dikocok lepas
* 1-2 sendok makan susu
* 3 sendok makan keju mozarella
* 50 gram jamur, diiris tipis dan ditumis
* 1-2 sendok makan mentega
* Garam dan merica secukupnya
Cara membuat :
1. Campur telur, susu, garam, dan merica dalam mangkuk, lalu aduk rata.
2. Panaskan mentega di wajan anti lengket, tuang setengah adonan telur, dan ratakan di permukaan wajan.
3. Taburkan keju dan jamur di atas telur. Biarkan setengah matang, lalu lipat menjadi dua.
4. Sajikan omelet dengan saus tomat atau saus sambal.
Bahan-Bahan Telur Ceplok Kecap:
* 1 telur ayam
* 2 siung bawang putih (iris tipis)
* 1 batang daun bawang (iris tipis)
* 2 sendok makan kecap manis
* 1 sendok makan kecap asin
* 1/2 sendok teh garam
* 1/4 sendok teh merica bubuk
* Minyak goreng secukupnya
Cara Membuat :
1. Panaskan minyak goreng dalam wajan dengan api sedang.
2. Tumis bawang putih, bawang merah, dan daun bawang hingga harum.
3. Masukkan telur, masak hingga setengah matang.
4. Campur kecap manis, kecap asin, garam, dan merica. Aduk rata.
5. Tuangkan ke wajan, masak hingga telur matang dan bumbu meresap.
6. Angkat dan sajikan.
Bahan-Bahan :
* 4 piring nasi putih
* 2 telur
* 3 siung bawang putih (cincang halus)
* 2 batang daun bawang (iris tipis)
* 2 sendok makan kecap manis
* 1 sendok makan kecap asin
* 1 sendok teh garam
* 1/4 sendok teh merica
* 2 sendok makan minyak goreng
Cara Membuat :
1. Panaskan minyak goreng di wajan, tumis bawang putih sampai harum.
2. Tambahkan telur, orak-arik hingga matang.
3. Campurkan nasi, kecap manis, kecap asin, garam, dan merica. Aduk rata hingga nasi tercampur bumbu.
4. Masukkan daun bawang, aduk sebentar. Angkat dan sajikan.
5. Tambahkan ayam goreng, sosis, bakso, atau telur mata sapi sesuai selera.
Bahan-Bahan :
* 200 gram tahu, potong-potong, goreng setengah matang
* 200 gram tempe, potong-potong, goreng setengah matang
* 3 siung bawang putih, cincang halus
* 2 cabai merah, iris serong
* 2 sendok makan kecap manis
* 1/4 sendok teh garam, gula, merica
* 2 sendok makan minyak goreng
Cara Membuat :
1. Panaskan minyak goreng di wajan, tumis bawang putih dan cabai merah sampai harum.
2. Masukkan tahu dan tempe, lalu aduk rata.
3. Tambahkan kecap manis, garam, gula, dan merica. Aduk rata sampai bumbu meresap.
4. Angkat dan sajikan.
Bahan-Bahan :
* 1 ikat bayam, potong-potong
* 1 wortel, potong-potong
* 1 bawang merah
* 2 temu kunci
* Sedikit garam
* 1/4 sendok teh gula
Cara Membuat :
1. Rebus air hingga mendidih.
2. Masukkan wortel, temu kunci, dan bawang merah. Masak hingga wortel setengah matang.
3. Tambahkan bayam. Masak hingga matang.
4. Sisipkan garam dan gula pasir. Masak hingga mendidih.
5. Sajikan sayur bening dengan nasi dan lauk lainnya.
Bahan-Bahan :
* 100 gram ayam, potong-potong
* 2 siung bawang merah (iris tipis)
* 1 siung bawang putih (iris tipis)
* 1 buah cabai merah besar (iris serong)
* 1 sendok makan kecap manis
* 1/4 sendok teh garam
* 1/8 sendok teh merica bubuk
* 1 sendok teh minyak goreng
Cara Membuat :
1. Panaskan minyak goreng dalam wajan.
2. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
3. Masukkan cabai merah, tumis hingga layu.
4. Masukkan ayam, aduk rata.
5. Tambahkan kecap manis, garam, dan merica. Aduk hingga bumbu meresap.
6. Masak hingga ayam matang.
7. Sajikan ayam kecap dengan nasi dan lalapan.
Bahan-Bahan:
* 300 gram ayam, potong-potong
* 1 bungkus bumbu ayam goreng tepung
* Minyak goreng secukupnya
Cara Membuat :
1. Cuci bersih ayam, potong sesuai selera.
2. Campur bumbu ayam goreng tepung Sajiku dengan ayam. Aduk hingga merata.
3. Panaskan minyak goreng di wajan dengan api sedang.
4. Goreng ayam hingga keemasan dan matang.
5. Angkat dan tiriskan minyaknya.
6. Sajikan ayam goreng tepung dengan nasi hangat.
Bahan-Bahan :
* 6 telur ayam rebus
* 1 bungkus bumbu balado instan
* 2 siung bawang merah (iris tipis)
* 2 siung bawang putih (iris tipis)
* 1 sendok makan minyak goreng
Cara Membuat :
1. Panaskan minyak goreng dalam wajan.
2. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
3. Masukkan bumbu balado instan, aduk rata.
4. Tambahkan telur ayam, aduk rata.
5. Masak hingga bumbu meresap dan telur balado matang.
6. Sajikan telur balado dengan nasi hangat.
Bahan-Bahan :
* 1 ikat kangkung, petiki daunnya
* 2 siung bawang merah (iris tipis)
* 2 siung bawang putih (iris tipis)
* 1 buah cabai merah besar (iris serong)
* 1 buah cabai rawit merah (iris serong)
* 1 sendok makan kecap manis
* 1/2 sendok teh garam
* 1 sendok makan minyak goreng
Cara Membuat :
1. Siangi dan cuci bersih kangkung.
2. Panaskan minyak goreng dalam wajan.
3. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
4. Masukkan cabai merah dan cabai rawit, tumis hingga layu.
5. Masukkan kangkung, aduk rata.
6. Tambahkan kecap manis, garam, dan gula pasir. Aduk hingga bumbu meresap.
7. Masak hingga kangkung layu.
8. Angkat dan sajikan.