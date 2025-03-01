Resep Cireng Sambal Rujak, Cocok Jadi Ide Takjil Buka Puasa

Menu gorengan nampaknya masih jadi favorit banyak orang saat buka puasa. Gurih dan renyahnya kudapan ini begitu sedap disantap sebagai teman berbuka.

Salah satu menu gorengan yang jadi favorit banyak orang ialah cireng. Ya, makanan berbahan dasar aci ini memiliki tekstur kenyal dan garing dengan aroma bumbu yang khas.

Tak melulu harus beli diluar, Anda bisa membuat cireng yang lebih sedap dengan cara yang mudah di rumah. Membuat cireng sendiri di rumah juga membuat Anda tahu takaran MSG yang pas dan memastikan minyak goreng selalu baru sehingga bisa lebih sehat.

Jangan khawatir, membuat cireng yang lezat ditemani sambal yang nikmat bisa Anda buat dengan mudah. Berikut resep cireng sambal rujak yang cocok jadi takjilan buka puasa dilansir Instagram, @luvitaho, Sabtu (1/3/2025).



Resep Bahan cireng:

300 gr tepung tapioka/sagu (di ambil 1 sdm)

1 batang daun bawang

3 bawang putih

1 sdt garam

1/2-3/4 sdt kaldu



Bahan sambal rujak:

8 rawit

150 gr gula jawa

1 sdm air asam jawa

1 1/2 sdm air

1/8 sdt garam