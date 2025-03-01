Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Cireng Sambal Rujak, Cocok Jadi Ide Takjil Buka Puasa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |15:36 WIB
Resep Cireng Sambal Rujak, Cocok Jadi Ide Takjil Buka Puasa
Resep Cireng Sambal Rujak, Cocok Jadi Ide Takjil Buka Puasa, (Foto: Instagram @luvitaho)
A
A
A

Menu gorengan nampaknya masih jadi favorit banyak orang saat buka puasa. Gurih dan renyahnya kudapan ini begitu sedap disantap sebagai teman berbuka.

Salah satu menu gorengan yang jadi favorit banyak orang ialah cireng. Ya, makanan berbahan dasar aci ini memiliki tekstur kenyal dan garing dengan aroma bumbu yang khas.

Tak melulu harus beli diluar, Anda bisa membuat cireng yang lebih sedap dengan cara yang mudah di rumah. Membuat cireng sendiri di rumah juga membuat Anda tahu takaran MSG yang pas dan memastikan minyak goreng selalu baru sehingga bisa lebih sehat.

Jangan khawatir, membuat cireng yang lezat ditemani sambal yang nikmat bisa Anda buat dengan mudah. Berikut resep cireng sambal rujak yang cocok jadi takjilan buka puasa dilansir Instagram, @luvitaho, Sabtu (1/3/2025).


Resep Bahan cireng:

300 gr tepung tapioka/sagu (di ambil 1 sdm)
1 batang daun bawang
3 bawang putih
1 sdt garam
1/2-3/4 sdt kaldu


Bahan sambal rujak:

8 rawit
150 gr gula jawa
1 sdm air asam jawa
1 1/2 sdm air
1/8 sdt garam

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement