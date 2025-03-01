MasterChef Indonesia Season 12 Ubah Jam Tayang Selama Bulan Ramadhan, Ini Jadwalnya!

MasterChef Indonesia Season 12 Ubah Jam Tayang Selama Bulan Ramadhan, Ini Jadwalnya! (Foto: Instagram)

MasterChef Indonesia Season 12 telah memasuki episode ke-3. Dari 25 kontestan yang telah berjuang untuk mempertahankan apron putihnya, 4 di antaranya harus tereliminasi.

Kini, sisa 21 peserta yang akan kembali bersaing di kompetisi memasak paling bergensi tersebut untuk merebut gelar juara MasterChef Indonesia Season 12.

Para kontestan harus kembali menghadapi tantangan Bootcamp yang menguji keterampilan dasar mereka.

Dan selama bulan puasa pada Maret 2025, program MasterChef Indonesia Season 12 mengalami perubahan jam tayang.

Seperti yang dikutip dari Instagram @masterchefina, disebutkan bahwa jam tayang MasterChef Indonesia Season 12 mulai Sabtu dan Minggu, 1 dan 2 Maret 2025 akan berubah.

Jam tayang MasterChef Indonesia Season 12 akan tayang dimulai pukul 14.00 WIB selama Ramadhan. Jadi, para penggemar bisa menyaksikan kompetisi ini mulai dari siang hari sampai sore hari.

Tayangan pun masih disiarkan di TV yang sama. Bisa ditonton di TV RCTI dan RCTI+ secara live streaming dan gratis.