Kejadian Random Warga +62, Gajah Masuk Dapur Rumah Bikin Heboh

Ada-ada saja kejadian viral warga +62. Baru-baru ini warganet dikejutkan dengan video seekor gajah masuk ke rumah salah satu warga. Peristiwa yang jarang terjadi ini pun viral di media sosial.

Video itu diunggah akun Instagram @undyingpluto, dikutip Jumat (28/2/2025). Seekor gajah masuk ke bagian dapur salah satu rumah warga dan bikin panik penghuninya.

Gajah terlihat berada di tengah-tengah pintu dapur. Keadaan dapur sudah porak-poranda dengan tabung sas 12 kg dan peralatan dapur berserakan di lantai.

Sang pemilik rumah pun panik dan berusaha mengusir gajah itu dari kejauhan agar keluar dari dapur rumahnya.

"hush hush," ujar sang pemilik rumah seperti mengusir hewan kecil.

Dalam keadaan panik, pemilik rumah pun masih sempat memvideokan kejadian yang cukup langka ini untuk diberikan kepada orangtuanya.

"Ma ada gajah masuk rumah ma, ada gajah masuk rumah ma," ujar pemilik rumah dalam vidio yang ia rekam sambil berteriak karena panik.