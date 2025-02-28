5 Potret dan Fakta Menarik Terkait Dhena Devanka, Curhat Difitnah Rebut Suami Dinna Olivia dan Sindir Jonathan Frizzy

Dhena Devanka baru-baru ini kembali menjadi sorotan. Hal ini lantaran dia kembali meluapkan kekesalannya kepada seseorang yang menurutnya selalu saja memfitnahnya. Diduga sosok itu adalah sang mantan suami, Jonathan Frizzy.

Melalui postingan di akun Instagramnya baru-baru ini, Dhena Devanka menyebut bahwa dirinya sudah difitnah sejak masih berstastus sebagai istri. Dhena mempertanyakan sikap mantan suaminya yang masih saja mengusik kehidupannya meski sudah bercerai.

Dhena menduga bahwa mantan suaminya sengaja memfitnahnya untuk menjaga nama baiknya sebagai public figure sementara Dhena dicap buruk oleh publik. Ya, mantan suami istri ini hingga saat ini memang masih kerap terlibat perseteruan meski telah bercerai sejak 2022 silam.

Tak heran, persteruannya dengan sang mantan suami membuat sosok Dhena Devanka terus menjadi sorotan publik. Nah, berikut potret dan beberapa fakta terkait Dhena Devanka, melansir dari berbagai sumber, Jumat (28/2/2025).

1. Pernah digosipkan jadi orang ketiga

Sebelumnya, pernikahan Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy sempat menjadi sorotan karena diwarnai dengan isu orang ketiga hingga berakhir perceraian pada 2022 lalu.

Diketahui pasangan ini melangsungkan pernikahan secara tertutup di Gereja Glow Fellowship Centre pada 24 Mei 2012. Dari pernikahan ini keduanya dikaruniai tiga anak, yakni Zoe Joanna Frizzy Simanjuntak, Zack Jaden Frizzy Simanjuntak, dan Zayn Frizzy Simanjuntak.

2. Pernah diisukan pindah agama

Pernikahan Dhena dengan Jonathan Frizzy pun sempat menghebohkan karena Dhena diduga pindah agama saat menikah. Bahkan pada 2011, Dhena dikabarkan telah dibaptis oleh pendeta Gilbert.

Keputusan Dhena berpindah keyakinan tampaknya membuat keluarganya tak setuju. Bahkan sempat muncul kabar bahwa pernikahan Dhena dan Ijonk berlangsung tanpa dihadiri oleh anggota keluarga Dhena.

Tapi Dhena mengaku selama ini dirinya masih beragama Islam. Dhena pun sempat mengungkap keinginan ingin menjalani ibadah umrah bersama ibunya.

3. Mantan karyawan stasiun TV

Wanita yang menikah dengan Jonathan Frizzy sejak 2012 lalu ini diketahui merupakan seorang mantan karyawan stasiun televisi. Dhena diketahui lahir pada 1984 dan di 2025 ini usianya telah genap 41 tahun.

4. Laporkan Kasus KDRT

Usai 9 tahun menikah, Dhena akhirnya melayangkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran kerap mengalami cekcok dengan Jonathan Frizzy.

Proses perceraiannya saat itu sempat menjadi sorotan lantaran adanya laporan dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilayangkan oleh Dhena di Polres Metro Jakarta Selatan.