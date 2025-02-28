Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Benarkah Makan Kacang Sebabkan Jerawat? Yuk Simak 6 Fakta atau Mitos Terkait Masalah Kulit

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |15:32 WIB
Benarkah Makan Kacang Sebabkan Jerawat? <i>Yuk</i> Simak 6 Fakta atau Mitos Terkait Masalah Kulit
Ilustrasi jerawat. (Foto: Freepik)
Masalah kulit dialami banyak masyarakat. Bahkan, data global menunjukkan bahwa 1,9 miliar orang mengalami masalah kulit pada tahun 2021. Sayangnya, hanya 10% yang memiliki akses ke ke dokter spesialis kulit atau dermatolog.

Dermatolog dr. Rina Diana Winta, Sp.D.V.E, menyatakan bahwa faktor genetik memang memengaruhi kondisi kulit, tetapi bukan penyebab utama masalah kulit.

“Faktor gaya hidup, stres, polusi, pola makan, serta paparan sinar matahari menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan kesehatan kulit seseorang. Bahkan orang dengan genetik kulit yang baik tetap berisiko mengalami masalah kulit jika tidak menjalani perawatan yang tepat,” ucap dr. Rina.

Hal itu disampaikan dr. Rina saat peluncuran Haloskin sebagai solusi untuk mengatasi terbatasnya dermatolog di Indoenesia. Peluncuran layanan ini digelar di On3 Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025). Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam minat perawatan kulit, namun kenyataannya hanya memiliki sekitar 2.500 dermatolog untuk lebih dari 270 juta penduduk.

Haloskin

Sebagai edukasi, sejumlah dokter dari Haloskin juga memberikan penjelasan soal fakta dan mitos terkait masalah kulit yang berkembang di masyarakat.

Fakta & Mitos Kesehatan Kulit

1. Semakin sering eksfoliasi, semakin cepat kulit cerah?

Mitos – Menurut dr. Marrietta Sugiarti Sadeli, eksfoliasi berlebihan merusak skin barrier, menyebabkan kulit sensitif dan kemerahan. Disarankan hanya 2-3 kali seminggu, tergantung kondisi kulit.

2. Makan kacang dan telur menyebabkan jerawat?

Fakta & Mitos – dr. Rina Diana Winta menjelaskan bahwa kacang mengandung asam lemak jenuh yang bisa memicu peradangan, sementara kuning telur mengandung kolesterol yang meningkatkan produksi sebum. Namun, ini bukan penyebab langsung jerawat.

3. Kurang minum selama puasa membuat kulit lebih berminyak?

Fakta – dr. Erika N. Zoulba menegaskan bahwa kulit dehidrasi akan menghasilkan lebih banyak minyak untuk mempertahankan kelembaban. Oleh karena itu, tetap penuhi kebutuhan cairan sekitar 2 liter per hari selama Ramadhan.

4. Lidah buaya bisa menghilangkan jerawat?

Mitos –  dr. Marrietta Sugiarti Sadeli menyatakan bahwa lidah buaya memiliki sifat menenangkan dan dapat membantu meredakan kemerahan serta iritasi akibat jerawat, tetapi tidak cukup efektif untuk menghilangkan jerawat. Pengobatan yang lebih efektif membutuhkan bahan aktif seperti retinoid.

 

