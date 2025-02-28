Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Kebiasaan Buruk Penyebab Abses Hati, Penyakit Hotman Paris hingga Dirawat di Singapura

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |15:23 WIB
3 Kebiasaan Buruk Penyebab Abses Hati, Penyakit Hotman Paris hingga Dirawat di Singapura
3 Kebiasaan Buruk Penyebab Abses Hati, Penyakit Hotman Paris hingga Dirawat di Singapura, (Foto: Okezone)
A
A
A

Kesehatan pengacara, Hotman Paris Hutapea makin memprihatinkan setelah jatuh pingsan beberapa waktu lalu. Hotman pun dilarikan ke rumah sakit di Singapura untuk perawatan lebih lanjut usai diduga digigit hewan peliharaannya, berang-berang.

Rupanya, kondisi sakit Hotman Paris bukan karena digigit berang-berang, melainkan masalah kesehatan serius yakni abses hati. Lantas, apa itu penyakit abses hati?

Melansir British Liver Trust, abses hati adalah kumpulan cairan kental atau nanah yang mengandung darah, sel-sel mati, dan kuman yang berkembang setelah infeksi yang memengaruhi hati, saluran empedu, atau bagian tubuh lainnya.

Sebagian besar disebabkan oleh bakteri, meskipun jenis kuman lain dapat menjadi penyebabnya. Meskipun jarang terjadi, abses hati lebih mungkin berkembang pada penderita diabetes.

Gejala perkembangannya dapat berupa demam, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, hingga nyeri di perut bagian atas. Diagnosis paling sering dilakukan melalui tes pencitraan radiologi seperti USG, CT scan, atau MRI.

Lantas, apa saja kebiasaan buruk yang bisa membuat abses hati seperti yang dialami Hotman Paris? Berikut informasinya, melansir laman Mount Elizabeth, Kamis (27/2/2025).

1. Sering Terpapar Racun Lingkungan dan Obat-obatan

Penyebab pertama ialah terlalu sering terpapar racun lingkungan dan obat-obatan pada tubuh. Beberapa obat dapat menyebabkan hepatitis dengan dosis kecil, meskipun sistem pemecahan hati normal. Dosis besar dari banyak obat dapat merusak hati yang normal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/481/3153664/waspada_9_makanan_ini_bisa_memicu_penyakit_hati_berlemak_nomor_8_gorengan-q5x7_large.jpg
Waspada! 9 Makanan Ini Bisa Memicu Penyakit Hati Berlemak, Nomor 8 Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/481/3117494/mengenal_abses_hati_dan_penyebabnya_penyakit_yang_bikin_hotman_paris_tumbang_saat_sidang-Igqf_large.jpg
Mengenal Abses Hati dan Penyebabnya, Penyakit yang Bikin Hotman Paris Tumbang saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/02/481/2449401/7-cara-menghindari-gagal-hati-salah-satunya-jangan-asal-konsumsi-obat-2YszfjD5M0.jpeg
7 Cara Menghindari Gagal Hati, Salah Satunya Jangan Asal Konsumsi Obat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/07/481/1895429/perkembangan-transplantasi-hati-di-indonesia-donor-hidup-mulai-menjadi-pilihan-9DTi2nTSFd.jpg
Perkembangan Transplantasi Hati di Indonesia, Donor Hidup Mulai Menjadi Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/07/481/1856158/tak-perlu-multivitamin-11-makanan-ini-yang-bisa-menyehatkan-fungsi-hati-secara-alami-RZXAJUwrHM.jpg
Tak Perlu Multivitamin, 11 Makanan Ini yang Bisa Menyehatkan Fungsi Hati Secara Alami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/22/481/1834435/kenali-8-tanda-awal-tubuh-anda-terserang-penyakit-hati-fQdw25xblq.jpg
Kenali 8 Tanda Awal Tubuh Anda Terserang Penyakit Hati
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement