3 Kebiasaan Buruk Penyebab Abses Hati, Penyakit Hotman Paris hingga Dirawat di Singapura

Kesehatan pengacara, Hotman Paris Hutapea makin memprihatinkan setelah jatuh pingsan beberapa waktu lalu. Hotman pun dilarikan ke rumah sakit di Singapura untuk perawatan lebih lanjut usai diduga digigit hewan peliharaannya, berang-berang.

Rupanya, kondisi sakit Hotman Paris bukan karena digigit berang-berang, melainkan masalah kesehatan serius yakni abses hati. Lantas, apa itu penyakit abses hati?

Melansir British Liver Trust, abses hati adalah kumpulan cairan kental atau nanah yang mengandung darah, sel-sel mati, dan kuman yang berkembang setelah infeksi yang memengaruhi hati, saluran empedu, atau bagian tubuh lainnya.

Sebagian besar disebabkan oleh bakteri, meskipun jenis kuman lain dapat menjadi penyebabnya. Meskipun jarang terjadi, abses hati lebih mungkin berkembang pada penderita diabetes.

Gejala perkembangannya dapat berupa demam, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, hingga nyeri di perut bagian atas. Diagnosis paling sering dilakukan melalui tes pencitraan radiologi seperti USG, CT scan, atau MRI.

Lantas, apa saja kebiasaan buruk yang bisa membuat abses hati seperti yang dialami Hotman Paris? Berikut informasinya, melansir laman Mount Elizabeth, Kamis (27/2/2025).

1. Sering Terpapar Racun Lingkungan dan Obat-obatan

Penyebab pertama ialah terlalu sering terpapar racun lingkungan dan obat-obatan pada tubuh. Beberapa obat dapat menyebabkan hepatitis dengan dosis kecil, meskipun sistem pemecahan hati normal. Dosis besar dari banyak obat dapat merusak hati yang normal.