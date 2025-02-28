Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Tips Pilih Jenis Sunscreen untuk Jaga Hidrasi Kulit Selama Bulan Puasa

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |08:26 WIB
4 Tips Pilih Jenis Sunscreen untuk Jaga Hidrasi Kulit Selama Bulan Puasa
Sunscreen. (Foto: Freepik)
A
A
A

Dalam hitungan beberapa hari, kita akan menjalani ibadah puasa dan mulai menahan lapar dan haus. Namun, bukan berarti kulitmu juga harus “puasa” dari perlindungan sehari-hari. Apalagi, saat berpuasa, kulit akan tampak lebih kering karena kurangnya asupan cairan harian yang menjaga kelembapan kulit dari dalam. 

Nah, kondisi ini biasanya diperparah dengan paparan sinar matahari yang juga menjadi penyebab kulit kering lainnya. Walaupun tak keluar rumah dan terpapar matahari dalam jangka waktu lama, kulitmu tetap butuh perlindungan ekstra dari sunscreen. 

Nah, berikut beberapa tips cara memilih sunscreen yanh efektif untuk melindungi kulit selama bulan puasa, dirangkum Okezone Jumat (28/2/2025).

1. Cari yang punya tekstur ringan

Kamu bisa menggunakan produk sunscreen yang memiliki gabungan skincare-infused yang dapat memberikan perlindungan optimal nyaman dan efektif bagi kulit. Misalnya, yang memiliki formula dan tekstur ringan menyerupai air, sehingga mudah meresap tanpa meninggalkan white cast atau rasa lengket. 

"Banyak orang merasa enggan menggunakan sunscreen karena teksturnya yang berat dan rasa lengket yang kurang nyaman. Oleh karena itu, kami menciptakan Amaterasun UV WaterBarrier Sunscreen yang memiliki tekstur se-ringan air,” ujar Founder dari BeautyHaul Group, Irene Ursula, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2/2025).

sunscreen di musim hujan (Freepik)

2. Punya proteksi dari UVA hingga radikal bebas

Selain tekstur yang ringan, sebaiknya pilih jenis sunscreen yang juga memiliki keunggulan dalam melindungi kulit dari berbagai faktor risiko. 

Misalnya, produk yang dilengkapi dengan teknologi Intelligent DNA Guardian® yang telah dipatenkan oleh Amaterasun, di mana produk ini menawarkan 7-in-1 protection yang melindungi kulit dari UVA, UVB, blue light, polusi, radikal bebas, penuaan dini, dan kerusakan DNA.

3. Aman untuk semua jenis kulit

Tips selanjutnya adalah dengan menggunakan sunscreen yang memiliki formulasi yang cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif dan berjerawat. Misalnya, produk yang aman digunakan untuk anak-anak mulai usia 11 tahun, menjadikannya pilihan ideal untuk digunakan seluruh keluarga.

 

Halaman:
1 2
      
