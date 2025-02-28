Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Hotel Ini Sediakan Menu Ramadhan Istimewa, Angkat Tema Taste of Paradise

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |14:28 WIB
Hotel Ini Sediakan Menu Ramadhan Istimewa, Angkat Tema <i>Taste of Paradise</i>
Menu spesial Ramadhan. (Foto: Felisitas Natali)
Best Western Hotels & Resorts Indonesia ikut menyemarakkan Ramadhan tahun ini dengan menghadirkan menu-menu istimewa bertema “Radiance Ramadan: Taste of  Paradise”. Tema kali ini menonjolkan menu tradisional Indonesia, Arabian, dan tetap ada sedikit menu Western.

Tema tahun ini berbeda dengan tahun lalu yaitu “Delightful Ramadan Stay dan Dine” yang lebih fokus pada paket kamar dengan berbuka puasa.

Menu makanan dan minuman untuk iftar buffet adalah nasi goreng, mie goreng, asinan, pisang gireng, roti abon, es telu yang merupakan makanan tradisional Indonesia. Selanjutnya adalah shawarma dan berbagai makanan tradisional Arabian lainnya yang rasanya sangat khas dan memanjakan lidah.

“Untuk range harga kita bisa berikan starting itu kalau ada yang buka puasa saja hanya untuk membatalkan kita startingnya dari Rp50 ribu dan kalau untuk yang buka puasa plus dinnernya itu starting dari Rp125 ribu, kita maksimal 250 not more than that jadi kita gak lebih dari 250 untuk paket buka puasanya,” ucap Direktur Marketing Communication Best Western Hotels dan Resorts Indonesia, Cik Ahmad Bays, Kamis (27/2/2025).

Selama bulan puasa, beberapa jaringan hotel dari Best Western Hotels dan Resorts Indonesia ini juga mengadakan acara buka puasa bersama para anak yatim. Selain itu, Best Western tetap membuka buffet makan siang untuk teman-teman yang tidak berpuasa.

Cik Ahmad
Cik Ahmad


