5 Cara Mengetahui Kurma Dilapisi Gula atau Tidak, Salah Satunya Terlihat dari Warna dan Tekstur

Cara mengetahui kurma yang dilapisi gula atau tidak berikut ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Pasalnya, kurma menjadi salah satu santapan andalan yang kerap dikonsumsi saat bulan puasa.

Namun, ternyata tidak semua kurma di pasaran memiliki kualitas yang baik. Bahkan, beberapa diantaranya ada yang dilapisi dengan gula untuk memberikan cita rasa manis yang tidak alami. Padahal, pada dasarnya, kurma yang asli dan berkualitas memiliki cita rasa manis sendiri.

Kurma secara alami mengandung gula fruktosa dan glukosa yang memberikan energi instan. Lalu, kurma juga kaya akan serat, vitamin B6 dan K, serta mineral yang penting untuk kesehatan tubuh.

Kandungan serat kurma dapat menjaga kesehatan pencernaan, mengontrol kadar gula darah, dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Namun, beberapa produsen atau penjual ada yang menambahkan gula tambahan pada kurma untuk meningkatkan rasa manisnya.

Penambahan gula ini dapat mengurangi manfaat kesehatan kurma dan meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti kenaikan berat badan, resistensi insulin, dan penyakit kronis lainnya.

Lantas, bagaimana cara untuk mengetahui kurma yang dilapisi gula atau bukan? Berikut akan diulas Okezone, dari berbagai sumber, Jumat (28/2/2025).

1. Rasa manis yang alami

Kurma memiliki rasa manis alami yang berasal dari kandungan fruktosa dan glukosa. Kurma tanpa gula tambahan akan terasa manis, namun tidak berlebihan atau membuat tenggorokan terasa tidak nyaman.

Dengan kata lain, kurma identik dengan cita rasa yang manis dan legit, namun memiliki ciri khas rasa yang tidak terlalu manis. Untuk itu, pastikan Anda tidak tergiur dan harus waspada jika memakan kurma namun rasanya terlalu manis, karena bisa jadi kurma tersebut dilapisi dengan gula.

2. Warna dan tekstur alami

Kurma tanpa gula tambahan biasanya memiliki warna yang lebih alami dan tidak terlalu mengkilap. Teksturnya juga cenderung lebih kering dan tidak lengket seperti kurma yang dilapisi gula.

3. Serat kurma lebih terasa

Kurma tanpa gula tambahan memiliki serat yang lebih terasa saat dikunyah. Serat ini memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah.