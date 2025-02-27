Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Video 5 Menit Bu Guru Salsa Joget Tanpa Busana, Mengaku Dijebak Pacar Online

Naila Nazira , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |20:39 WIB
Viral Video 5 Menit Bu Guru Salsa Joget Tanpa Busana, Mengaku Dijebak Pacar <i>Online</i>
Viral video 5 menit Bu Guru Salsa joget tanpa busana. (Foto: IG @lambe_turah)
A
A
A

Video seorang guru yang joget-joget tanpa busana di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur, viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Sosok dalam video tersebut dikenal sebagai Bu Guru Salsa, seorang pengajar matematika di salah satu sekolah dasar (SD).

Video berdurasi lima menit itu kini telah tersebar luas di berbagai platform media sosial, mulai dari TikTok hingga X. Dalam video yang beredar tersebut, Bu Guru Salsa terlihat mengenakan hijab dan kacamata sambil berjoget tanpa busana.

Setelah video syur dirinya tersebar luas, Bu Guru Salsa akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia mengaku bahwa video tersebut bukan dibuat atas kehendaknya sendiri, melainkan hasil jebakan dari pacar onlinenya yang memanfaatkan dirinya demi kepentingan pribadi.

“Saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Video ini terjadi karena saya tertipu oleh seseorang di media sosial. Chat pribadi saya saat itu disebarkan dan dijualbelikan," ujar Salsa mengkutip dari akun Instagram @lambe_turah, Kamis (27/2/2025)

Pada video klarifikasinya ia juga menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal pacar onlinenya sejak November 2024 lalu. Salsa pun menyesali kesalahan besar yang telah ia buat. Salsa juga mengaku perbuatannya merupakan tindakan bodoh yang menjadi pelajaran berharga baginya.

Setelah kejadian ini, Salsa pun mengkonfirmasi bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai guru bantu. “Saya bukan lagi bagian dari instansi mana pun sejak tanggal 7 Februari 2025,” ucapnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi warganet, terutama generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya. Penting untuk menjaga privasi dan tidak mudah percaya pada orang yang belum dikenal secara langsung.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187604//viral-9fpi_large.jpg
Viral Istri Sah Labrak Suami dan Selingkuhan, Pelakor Malah Bawa-Bawa Jablay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187501//viral-UPy3_large.jpg
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187323//viral-5KTh_large.jpg
Viral, Petugas KRL Nyaris Ketabrak Kereta di Gang Sentiong Usai Diduga Didorong Wanita ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187205//viral-aYSn_large.jpg
Kisah Sedih Seorang Ayah Jalan Puluhan KM demi Mencari Keluarganya yang Hilang Diterjang Banjir Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187177//hutan-Q58O_large.jpg
Viral, Pria Ini Rela Tanam 7.000 Pohon Selama 40 Tahun dan Bikin Hutan Berbentuk Gitar untuk Istri Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/629/3186818//flu_babi-oNm8_large.jpg
5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement