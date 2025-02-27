Viral Video 5 Menit Bu Guru Salsa Joget Tanpa Busana, Mengaku Dijebak Pacar Online

Video seorang guru yang joget-joget tanpa busana di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur, viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Sosok dalam video tersebut dikenal sebagai Bu Guru Salsa, seorang pengajar matematika di salah satu sekolah dasar (SD).

Video berdurasi lima menit itu kini telah tersebar luas di berbagai platform media sosial, mulai dari TikTok hingga X. Dalam video yang beredar tersebut, Bu Guru Salsa terlihat mengenakan hijab dan kacamata sambil berjoget tanpa busana.

Setelah video syur dirinya tersebar luas, Bu Guru Salsa akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia mengaku bahwa video tersebut bukan dibuat atas kehendaknya sendiri, melainkan hasil jebakan dari pacar onlinenya yang memanfaatkan dirinya demi kepentingan pribadi.

“Saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Video ini terjadi karena saya tertipu oleh seseorang di media sosial. Chat pribadi saya saat itu disebarkan dan dijualbelikan," ujar Salsa mengkutip dari akun Instagram @lambe_turah, Kamis (27/2/2025)

Pada video klarifikasinya ia juga menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal pacar onlinenya sejak November 2024 lalu. Salsa pun menyesali kesalahan besar yang telah ia buat. Salsa juga mengaku perbuatannya merupakan tindakan bodoh yang menjadi pelajaran berharga baginya.

Setelah kejadian ini, Salsa pun mengkonfirmasi bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai guru bantu. “Saya bukan lagi bagian dari instansi mana pun sejak tanggal 7 Februari 2025,” ucapnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi warganet, terutama generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya. Penting untuk menjaga privasi dan tidak mudah percaya pada orang yang belum dikenal secara langsung.

(Qur'anul Hidayat)