Tak Cuma Bahan Makanan, Ini yang Banyak Dibeli Masyarakat Indonesia Setiap Puasa dan Lebaran Tiba

Masyarakat Indonesia cenderung memiliki kebiasaan belanja yang serupa setiap tahunnya ketika bulan Ramadan datang. Tak hanya bahan makanan, ada juga beberapa sektor yang kerap diburu. Beberapa di antaranya adalah furniture, produk rumah tangga, hingga produk skincare dan kesehatan.

Lantas, produk kebutuhan apa saja yang paling diburu masyarakat Indonesia setiap bulan puasa dan lebaran tiba? Berikut di antaranya, dikutip dari acara Media Class yang digelar DFI Nusantara di Senayan, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

PR & Communication Manager IKEA Indonesia, Ririn Basuki, mengatakan menjelang puasa dan lebaran kebutuhan masyarakat Indonesia cenderung lebih spesifik. Biasanya untuk produk furniture, banyak yang membeli produk yang berkaitan dengan perabotan untuk ruang tamu.

"Kita lagi memasuki bulan Ramadhan, biasanya mulai kepikiran kita butuh apa di rumah. Atau persiapan untuk lebaran. Trennya tidak jauh-jauh seputaran living room yang berhubungan dengan sofa, mempercantik rumah, dan juga berhubungan dengan dapur," ujar Ririn saat jumpa pers.

"Jadi dapur sendiri juga kita tidak berbicara dapur secara langsung dapur, tapi juga kita ada meja makan, ataupun storage yang bisa membuat dapur mereka lebih bersih dan lebih cantik lagi," imbuhnya.

Selain produk furniture untuk ruang tamu, saat bulan puasa tiba banyak kalangan 'emak-emak' yang biasanya mencari storage atau tempat penyimpanan makanan untuk kebutuhan penyimpanan bahan makanan sahur ataupun untuk berbuka puasa.

"Misalnya kalau kita berbicara menjelang Ramadhan, biasanya memang yang menjadi masalah dasar ibu-ibu apa sih? Persiapan untuk sahur. Nah biasanya dibutuhkan food prep," ungkapnya.

"Pada saat kita berbicara food prep, artinya apa sih yang kita butuhkan? Storage-storage yang bisa menyimpan makanan untuk ditaro di kulkas misalnya, sehingga pada saat jam sahur sat set langsung matang. Itu adalah sebuah solusi yang diberikan oleh IKEA," lanjutnya.

Sementara itu, Head of Marketing Guardian Indonesia, Malvin Tarigan mengatakan, untuk produk kesehatan, saat bulan puasa tiba masyarakat biasanya cenderung banyak yang memburu vitamin untuk kebutuhan nutrisi tambahan agar kuat menjalankan ibadah puasa selama seharian penuh.