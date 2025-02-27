Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Fuji Pakai Baju Kurung Malaysia dan Hijab, Sukses Bikin Netizen Pangling

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |18:36 WIB
Fujianti Utami alias Fuji baru-baru ini sukses mencuri perhatian karena penampilan cantiknya dalam balutan busana muslim. Potret penampilannya itu tampak dia bagikan sendiri melalui postingan di akun Instagramnya baru-baru ini.

Dalam beberapa potret tersebut, Fuji tampak tampil pangling dalam balutan baju kurung Malaysia berwarna pink, lengkap dengan hijab yang menutupi bagian rambutnya.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @fuji_an, Kamis (27/3/2025).

1. Tak kalah cantik dengan influencer Malaysia

Usut punya usut, momen tersebut berlangsung saat Fuji menghadiri salah satu acara di Malaysia, sehingga dia bertemu dengan banyak publik figur dan influencer di negara tetangga tersebut. Meski begitu, kecantikannya tampak tak kalah memesona dari yang lainnya.


2. Cantik dengan baju kurung pink

Di momen tersebut, Fuji tampil cantik dan anggun dalam balutan baju kurung berwarna soft pink yang memiliki detail ruffle di bagian bawahnya sehingga memberikan kesan bentuk tubuh yang lebih jenjang. Baju kurung tersebut juga memiliki detail payet berwarna silver di bagian pinggang sehingga memberikan kesan mewah.


3. Cantik dalam balutan hijab

Penampilan Fuji kian sukses mencuri perhatian karena dia tampil cantik dengan hijab yang menutupi rambutnya. Hijab bergaya pashmina tersebut tampak memiliki warna senada dengan baju kurung yang dikenakannya.

 

Halaman:
1 2
      
