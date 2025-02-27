Prinsip Nagita Slavina Jaga Rumah Tangga Tetap Harmonis, Ini Rahasianya

Nagita Slavina, atau yang akrab disapa Gigi, adalah seorang aktris, presenter, penyanyi, dan pengusaha ternama di Indonesia. Lahir pada 17 Februari 1988, Nagita dikenal sebagai sosok yang multitalenta dengan karier cemerlang di dunia hiburan.

Dalam perjalanan hidupnya, Nagita menikah dengan Raffi Ahmad, seorang presenter dan pengusaha sukses, pada tahun 2014. Pasangan ini dikenal sebagai ikon keluarga harmonis di Indonesia dan sering berbagi momen kehidupan mereka melalui berbagai platform media sosial dan YouTube.

Di samping itu, pasangan ini menjadi salah satu rumah tangga selebriti Indonesia yang paling disorot. Sejak menikah pada 17 Oktober 2014, keduanya tak luput dari isu tak sedap. Namun, meskipun banyak ujian yang datang, mereka tetap terlihat harmonis dan bahagia.

Di balik kebahagiaan tersebut, Nagita Slavina memiliki beberapa prinsip dalam membangun rumah tangga. Salah satu prinsip yang ia pegang teguh adalah tetap mengikuti suami demi menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam sebuah perbincangan dengan Rachel Vennya, Nagita mengungkapkan keyakinannya bahwa seorang istri harus mengikuti suami, sebagaimana yang diajarkan dalam agamanya.

“Kalau gue percaya, di agama tuh kita harus ikut suami. Memang perempuan punya value sendiri, tapi kalau gue, memegang teguh perempuan itu kalau punya suami tuh harus ikut suami. Kalau bener atau salah, itu tuh prinsip belakangan,” ujarnya, dikutip Kamis (27/2/2025).

Baginya, prinsip ini bukan tentang siapa yang lebih unggul dalam hubungan, tetapi lebih kepada bagaimana ia ingin menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia percaya bahwa sikap saling mendukung dan menghormati pasangan adalah kunci utama agar pernikahannya tetap langgeng.