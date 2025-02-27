Bolehkah Berolahraga saat Puasa Ramadhan? Yuk Cari Tahu Waktu dan Durasi yang Tepat

Banyak orang merasa khawatir untuk berolahraga saat puasa Ramadhan. Alasannya karena takut lemas, haus, atau bahkan khawatir olahraga bisa membahayakan kesehatan. Tapi, bolehkah berolahraga saat puasa Ramadhan? Yuk cari tahu jawabannya serta waktu dan durasi yang tepat olahraga saat berpuasa.

Perasaan lemas dan lelah saat berpuasa adalah hal yang wajar karena adanya perubahan pola makan dan waktu istirahat. Namun, selama kamu tidak memiliki kondisi medis tertentu yang berbahaya, berolahraga saat puasa justru aman dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh.

Manfaat Olahraga saat Berpuasa

Olahraga saat puasa ternyata membawa segudang manfaat, seperti meningkatkan mood. Olahraga dapat membantu melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati jadi lebih bahagia.

Selain itu olahraga juga dapat menjaga berat badan, membakar lemak dengan lebih cepat, meningkatkan kebugaran dan kekuatan tubuh serta menjaga kesehatan jantung.

Selain berolahraga, ketika berpuasa kita juga harus menjaga pola hidup seperrti makan yang bergizi ketika sahur untuk menjaga stamina tubuh. Minumlah 8 gelas air putih sehari ketika waktunya sahur dan berbuka puasa, serta tidur siang sebelum melakukan olahraga.

Waktu dan Durasi Terbaik untuk Berolahraga saat Puasa

Saat berpuasa, kamu tetap bisa menjaga kebugaran dengan berolahraga di waktu yang tepat. Salah satu pilihan terbaik adalah berolahraga sekitar 30 menit sebelum berbuka.

Pastikan kamu mengimbanginya dengan asupan cairan yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi selama beraktivitas. Olahraga di waktu ini membantu membakar kalori sambil menunggu waktu berbuka tanpa menguras energi secara berlebihan.

Jika lebih nyaman berolahraga setelah berbuka, berikan jeda sekitar 2 jam setelah makan agar tubuh memiliki waktu untuk mencerna makanan. Namun, hindari berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur karena dapat mengganggu kualitas tidurmu dan membuatmu sulit terlelap.