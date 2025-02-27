Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bolehkah Berolahraga saat Puasa Ramadhan? Yuk Cari Tahu Waktu dan Durasi yang Tepat

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |12:34 WIB
Bolehkah Berolahraga saat Puasa Ramadhan? Yuk Cari Tahu Waktu dan Durasi yang Tepat
Tips olahraga saat Ramadhan. (Foto: Freepik)
A
A
A

Banyak orang merasa khawatir untuk berolahraga saat puasa Ramadhan. Alasannya karena takut lemas, haus, atau bahkan khawatir olahraga bisa membahayakan kesehatan. Tapi, bolehkah berolahraga saat puasa Ramadhan? Yuk cari tahu jawabannya serta waktu dan durasi yang tepat olahraga saat berpuasa.

Perasaan lemas dan lelah saat berpuasa adalah hal yang wajar karena adanya perubahan pola makan dan waktu istirahat. Namun, selama kamu tidak memiliki kondisi medis tertentu yang berbahaya, berolahraga saat puasa justru aman dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh.

Manfaat Olahraga saat Berpuasa

Olahraga saat puasa ternyata membawa segudang manfaat, seperti meningkatkan mood. Olahraga dapat membantu melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati jadi lebih bahagia.

Selain itu olahraga juga dapat menjaga berat badan, membakar lemak dengan lebih cepat, meningkatkan kebugaran dan kekuatan tubuh serta menjaga kesehatan jantung.

Selain berolahraga, ketika berpuasa kita juga harus menjaga pola hidup seperrti makan yang bergizi ketika sahur untuk menjaga stamina tubuh. Minumlah 8 gelas air putih sehari ketika waktunya sahur dan berbuka puasa, serta tidur siang sebelum melakukan olahraga.

Waktu dan Durasi Terbaik untuk Berolahraga saat Puasa
Saat berpuasa, kamu tetap bisa menjaga kebugaran dengan berolahraga di waktu yang tepat. Salah satu pilihan terbaik adalah berolahraga sekitar 30 menit sebelum berbuka.

Pastikan kamu mengimbanginya dengan asupan cairan yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi selama beraktivitas. Olahraga di waktu ini membantu membakar kalori sambil menunggu waktu berbuka tanpa menguras energi secara berlebihan.

Jika lebih nyaman berolahraga setelah berbuka, berikan jeda sekitar 2 jam setelah makan agar tubuh memiliki waktu untuk mencerna makanan. Namun, hindari berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur karena dapat mengganggu kualitas tidurmu dan membuatmu sulit terlelap.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185959//5_tips_olahraga_outdoor_biar_tetap_aman-wsXa_large.jpg
Hujan Jangan Jadi Alasan, Ini 5 Tips Olahraga Outdoor Biar Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185834//shintya-KuSO_large.jpg
Senang Olahraga, Shintya Mariska Ngaku Ketagihan Main Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182672//lari-pzy2_large.jpg
Menperin Ogah Indonesia Hanya Jadi Pasar Olahraga Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178493//jalan_kaki-Tjkc_large.jpg
Indonesia Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Padahal Masuk Pilar Body Investment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177264//menopause-vVE7_large.jpg
Angkat Beban Jadi Olahraga Tepat saat Perempuan Menopause, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164403//padel-dr4p_large.jpg
Gayatri Gelar Fun Match Padel 2025, Berhijab Tak Jadi Soal untuk Tetap Stylish Berolahraga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement