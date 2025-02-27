Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Cara Tepat Mengajari Anak Mulai Puasa Ramadhan, Nomor 3 Kuncinya

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |11:26 WIB
4 Cara Tepat Mengajari Anak Mulai Puasa Ramadhan. (Foto: Freepik)
Berpuasa di bulan Ramadhan merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun mulai diajarkan untuk berpuasa sebagai proses latihan.

Ahli kesehatan merekomendasikan usia yang tepat bagi anak-anak berpuasa penuh adalah, bagi laki-laki mulai dari 9 tahun dan perempuan sejak usia 8 tahun.

Hindari berpuasa penuh saat anak berusia di bawah 7 tahun. Pasalnya, hal itu dapat mempengaruhi metabolisme tubuh yang berdampak buruk bagi kesehatan anak. 

Dilansir dari Pennyappeal, Kamis (27/2/2025), berikut cara yang tepat mengajari anak untuk berpuasa. 

1. Membahas tentang Puasa Bersama

Anak-anak pasti masih belum paham mengenai puasa secara rinci. Oleh karena itu sebagai orangtua haruslah mengajarkan kepada anaknya mengenai puasa agar mereka mengetahui alasan, manfaat, tujuan dan kewajiban mereka untuk berpuasa saat Bulan Suci Ramadhan sebagai seorang Muslim.

2. Jangan Memaksa dan Berikan Apresiasi

Ketika Anda memaksa anak-anak untuk berpuasa, hal tersebut membuat mereka kesal dan tidak ingin menjalankan puasa atau mereka menjalani puasa hanya setengah hati. 

Mengajak anak bepuasa harus pelan-pelan, seperti melatih mereka untuk berpantang dari makanan atau minuman yang mereka sukai sebelum bulan Ramadhan tiba, mengajak anak untuk berpuasa setengah hari dahulu, memotivasi atau memberikan reward dan apresiasi kepada anak apabila ia sudah berhasil menjalankan puasa setengah hari.

Orang tua juga harus memberikan makanan sahur yang bernutrisi agar mereka tidak mudah lelah saat puasa setengah harinya tersebut. 

 

