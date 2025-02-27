Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Carmen Gadis Bali yang Resmi Debut Jadi Idol K-Pop Hearts2Hearts Milik SM Entertainment

Naila Nazira , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |10:28 WIB
5 Potret Cantik Carmen Gadis Bali yang Resmi Debut Jadi Idol K-Pop Hearts2Hearts Milik SM Entertainment
Carmen gadis asal Indonesia debut sebagai idol Kpop. (Foto: Ist/SM)
A
A
A

Seorang gadis asal Bali, Nyoman Ayu Carmenita atau Carmen resmi memulai debutnya sebagai anggota Hearts2Hearts pada 24 Februari 2025 lalu. Dengan debutnya ini, gadis cantik itu mencetak sejarah sebagai idol pertama dari Indonesia yang bergabung dengan SM Entertainment.

SM Entertaiment ialah salah satu agensi hiburan terbesar di Korea Selatan. Hearts2Hearts, yang terdiri dari delapan anggota, kini semakin berwarna dengan kehadiran Carmen sebagai satu-satunya member asing yang berasal dari Indonesia. 

Keikutsertaan Carmen diharapkan dapat memperluas popularitas grup ini, terutama di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Berikut ini beberapa potret tentang Nyoman Ayu Carmenita yang debut sebagai Idol K-Pop yang telah dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (27/2/2025).

1. Profil Nyoman Ayu Carmenita

Nyoman Ayu Carmenita alias Carmen lahir pada 28 Maret 2006. Gadis berusia 18 tahun itu merupakan gadis berdarah Bali.

Carmen debut sebagai idol Kpop

Carmen lahir dari keluarga seniman. Ayah dan ibunya memiliki sanggar tari bernama Ayu Suara Bali. Tak hanya mengelola sanggar tari, kedua orang tua Carmen juga sempat tampil hingga ke daratan Eropa.

2. Latar pendidikannya 

Carmen diketahui pernah menempuh pendidikan di SMA Kristen Harapan Bali. Bakat seninya sudah terlihat sejak dini, terutama dalam kemampuannya memainkan piano.

Carmen debut sebagai idol Kpop

Selain itu, Carmen juga memiliki keahlian dalam bernyanyi, termasuk membawakan lagu-lagu rap.  Saat ini, Carmen telah resmi menjadi idol K-Pop perempuan kelima asal Indonesia.

3. Mengawali Debutnya 

Selama proses debutnya, gadis berambut panjang itu menjalani masa pelatihan intensif sebagai trainee selama tiga tahun. Ia menjalani trainee setelah berhasil lolos audisi global SM Entertainment pada 2022, mengalahkan ribuan peserta lainnya.

Carmen debut sebagai idol Kpop

Selain kemampuan vokal dan tarian, Carmen juga dikenal mahir bermain gitar dan piano, yang menjadi nilai tambah selama proses seleksi.

4. Mengungkapkan Perasaannya

Carmen juga mengungkapkan perasaannya usai debut di hearts2hearts sebagai idol K-POP. dikutip dari postingan Weverse, Rabu (26/2/2025), Carmen meluapkan kebahagiaanya.

Carmen debut sebagai idol Kpop

"Ubur ubur ikan lele, akhirnya Hearts2Hearts debut lee, Yeay seneng banget akhirnya yang aku tunggu-tunggu," ujar Carmen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
