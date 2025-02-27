Berita Terpopuler: Sederet Fakta Kades Geli Dapat Nasi Kotak hingga Penyebab Hotman Paris Jatuh Sakit Bukan Gigitan Berang-Berang

Pernyataan seorang kepala desa (kades) yang mengaku geli menerima nasi kotak atau nasi berkat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam video yang beredar, kades di Kabupaten Bogor tertawa terbahak-bahak setelah menerima nasi bungkus.

Fakta-fakta kades geli dapat nasi berkat jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Rabu 26 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Sederet Fakta Kades Geli Dapat Nasi Berkat

Video tersebut pertama kali tersebar melalui unggahan akun X @txtdaribogor. Dalam video berdurasi 59 detik, Kades Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari, terlihat tertawa lepas sambil menunjukkan bungkusan nasi yang diterimanya.

“Ini baru kali ini saya bawa berkat. Aduh seumur-umur. Mau lihat nggak nih bawa berkat?” ujar Wiwin sambil tersenyum.