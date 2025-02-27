8 Fakta Unik Berang-Berang yang Gigit Hotman Paris, Ternyata Hewan Setia yang Hanya Punya Satu Pasangan Seumur Hidup

Hewan berang-berang ramai dibicarakan baru-baru ini karena menggigit pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea hingga diduga dilarikan ke rumah sakit. Benarkah gigitan hewan ini bisa berbahaya bagi manusia?

Berang-berang adalah hewan yang masih satu keluarga dengan luwak, musang, dan cerpelai. Mereka hidup di dekat sumber air dan dikenal memiliki beberapa keunikan yang jarang diketahui orang. Salah satu fakta menarik tentang berang-berang adalah sifatnya yang setia dengan pasangannya.

Selain itu, berang-berang memiliki ciri khas seperti gigi taring yang kuat, bulu tebal, serta ekor yang pipih dan lebar. Meski tampak lucu dan menggemaskan, berang-berang memiliki insting liar yang tetap harus diperhatikan.

Berikut adalah beberapa fakta unik tentang berang-berang yang jarang diketahui, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (27/2/2025):

1. Hewan yang Setia dengan Pasangannya

Berang-berang adalah hewan monogami, yang berarti mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya.

2. Perenang yang Hebat

Berang-berang memiliki kemampuan luar biasa dalam menahan napas selama beberapa menit saat menyelam untuk menangkap mangsa.

3. Mengeluarkan Minyak dari Kelenjar

Berang-berang memiliki kelenjar dekat anus yang bisa mengeluarkan minyak untuk menandai wilayahnya. Minyak ini disebut castoreum.

4. Suka Hidup Berkelompok

Mereka lebih suka hidup dalam komunitas kecil atau kelompok keluarga dan senang bermain bersama.

5. Berpegangan Tangan Saat Tidur di Air

Berang-berang suka berpegangan tangan saat tidur di air untuk menjaga agar mereka tidak terpisah oleh arus.

6. Dapat Ditemukan di Seluruh Dunia

Berang-berang tersebar di berbagai belahan dunia, dengan total 13 spesies yang telah diidentifikasi.

7. Pandai Berburu

Kemampuan berburu berang-berang sangat baik, karena mereka memanfaatkan kecepatan dan ketangkasan mereka di dalam air.

8. Gigi Terus Bertumbuh

Sepanjang hidupnya, gigi berang-berang terus tumbuh dan berwarna oranye karena kandungan zat besi yang membuatnya kuat.

Berang-Berang Bisa Menjadi Agresif

Meskipun terlihat lucu dan sosial, berang-berang memiliki naluri liar yang dapat membuat mereka agresif jika merasa terancam. Mereka sangat sensitif terhadap kehadiran manusia, terutama ketika mereka merasa anak-anaknya dalam bahaya.

Baru-baru ini, berita tentang insiden yang melibatkan pengacara kondang Hotman Paris kembali menyoroti sisi liar berang-berang.

Pengacara terkenal digigit oleh berang-berang peliharaannya sendiri pada Senin dini hari, 19 Februari 2025, saat ia berenang bersama hewan tersebut.

Setelah digigit, Hotman Paris awalnya tetap menjalani aktivitas seperti biasa dan hanya menerima suntikan tetanus. Ia bahkan sempat menghadiri agenda di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan melakukan syuting. Namun, pada 20 Februari pukul 05.00 WIB, kondisinya mendadak memburuk, hingga akhirnya ia harus dirawat di rumah sakit sejak 21 hingga 23 Februari 2025.

Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa kadar hemoglobin (HB) dalam darahnya turun drastis dari standar 14 menjadi 9,7, sehingga ia memerlukan transfusi darah.

Meski begitu, dalam proses perawatan, Hotman Paris akhirnya mengetahui bahwa dia mengalami masalah di bagian hati sehingga kondisinya drop, bukan karena gigitan berang-berang.