HOME WOMEN LIFE

3 Waktu Terbaik untuk Olahraga saat Puasa

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |06:28 WIB
3 Waktu Terbaik untuk Olahraga saat Puasa
3 Waktu Terbaik untuk Olahraga saat Puasa. (Foto: Freepik)
Melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan bukan menjadi penghalang bagi Anda untuk tetap berolahraga. Bahkan olahraga saat bulan puasa tetap memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan jika dilakukan di waktu yang tepat.

Olahraga saat puasa bisa menjadi kesempatan untuk lebih banyak membakar kalori sehingga dapat menurunkan berat badan lebih cepat. Lantas, kapan waktu terbaik yang direkomendasikan untuk berolahraga saat puasa? Berikut di antaranya, dilansir dari laman Rumah Sakit PHC, Rabu (26/3/2025).

1. Sesaat Sebelum Berbuka Puasa

Pertama, sebelum Anda berbuka puasa atau sekitar satu jam sebelum waktu berbuka. Estimasinya, ketika olahraga selesai bertepatan dengan waktu berbuka. Sehingga cairan tubuh dan tenaga yang berkurang bisa segera terganti.

2. Setelah Berbuka Puasa atau Selesai Sholat Tarawih

Waktu ini bisa jadi pilihan karena kondisi tubuh mulai kembali pada performa semula. Sehingga tidak perlu takut lemas atau kelelahan. Karena cairan tubuh yang keluar bisa segera tergantikan langsung saat atau setelah berolahraga.

3. Sesaat Sebelum Sahur

Bagi Anda yang bisa bangun lebih awal bisa melakukan olahraga pada waktu ini sembari menunggu tersajinya santapan sahur. Olahraga waktu ini bisa bikin fresh saat melaksanakan salat subuh dan melakukan aktivitas pagi bahkan hingga sore.

Namun perlu diingat, jangan terlalu memaksakan untuk melakukan olahraga yang berlebihan. Perhatikan juga, jangan sampai Anda merasa sakit, lemas, dan pusing setelah olahraga.

"Cukup lakukan olahraga dengan intensitas ringan selama 15-30 menit. Beberapa pilihan olahraganya adalah kardio ringan, seperti berjalan, jogging, atau bersepeda,” ujar Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS PHC Surabaya dr. Jehan Wiendrati Roostarini. 

 

Topik Artikel :
Kesehatan Ramadhan Olahraga Puasa
