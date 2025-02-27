Agar Tidak Cepat Haus saat Puasa, Simak Tips Menjaga Hidrasi dengan Baik

Selama bulan Ramadan, salah satu tantangan utama adalah rasa haus yang bisa mengganggu aktivitas. Jika tubuh kekurangan cairan, gejala seperti lemas, pusing, dan sulit berkonsentrasi bisa muncul.

Oleh karena itu, penting untuk menerapkan beberapa tips agar tidak mudah merasa haus dengan menjaga hidrasi saat puasa, agar tubuh tetap segar dan ibadah berjalan lancar.

Salah satu cara efektif menjaga hidrasi saat puasa adalah dengan mengatur pola minum yang tepat. Dengan strategi yang benar, tubuh akan tetap terhidrasi meskipun harus menahan lapar dan haus seharian. Simak cara efektifnya berikut ini!

Cegah Rasa Haus saat Puasa dengan Pola Minum 2-4-2

Salah satu tips agar tidak haus dengan menjaga hidrasi saat puasa yang bisa kamu coba adalah menerapkan pola minum 2-4-2. Metode ini membantu tubuh mendapatkan asupan cairan yang cukup dengan membaginya ke dalam beberapa waktu penting selama bulan Ramadhan.

1. Minum 2 Gelas Air saat Berbuka

Setelah seharian berpuasa, tubuh membutuhkan cairan agar kembali segar. Minumlah dua gelas air putih saat berbuka agar cairan tubuh segera tergantikan. Sebaiknya, satu gelas dikonsumsi saat adzan Maghrib dan satu gelas lagi sebelum menyantap makanan utama.



2. Minum 4 Gelas Air di Malam Hari

Malam hari adalah waktu yang ideal untuk memenuhi kebutuhan cairan sebelum tidur. Agar tubuh tetap terhidrasi, minumlah empat gelas air secara bertahap, yaitu dua gelas saat makan malam dan dua gelas sebelum tidur. Dengan cara ini, tubuh dapat menyerap cairan lebih baik, sehingga risiko dehidrasi saat tidur berkurang.