Chef Juna Marah! Peserta MasterChef Season 12 Tidak Bisa Buat Nasi Tumpeng dengan Benar

Chef Juna Marah! Peserta MasterChef Season 12, Tidak Bisa Buat Nasi Tumpeng dengan Benar (Foto: Youtube MasterChef Indonesia)

Chef Juna marah karena para peserta MasterChef Indonesia Season 12 tidak bisa memasak nasi dengan benar. Pada babak galeri 2, tantangan pertama dilakukan secara berkelompok untuk membuat nasi tumpeng.

Terdapat tiga kelompok dalam tantangan kali ini. Setiap kelompok diharuskan membuat nasi tumpeng dengan sembilan macam lauk tidak termasuk kerupuk, acar, sambal, dan nasi kuningnya.

"Kalian bebas membuat lauknya apa saja, kalian harus membuat full tumpeng minimal untuk 10 orang. Mungkin membuat sebuah tumpeng dalam waktu 60 menit itu berat. Pastikan untuk membuat satu tumpeng yang indah, jangan malu-maluin," ujar Chef Renata

Setelah semua kelompok selesai membuat tumpeng, kini waktu nya para juri untuk memberi penilaian pada nasi tumpeng tersebut.

Dari semua kelompok, terdapat satu kesalahan fatal yang sama, yaitu nasi nya kurang matang.

"Mau ikut MasterChef Indonesia, masak nasi pada gak bisa," ucap Chef Juna pada tim biru.

"Salahnya, di waktu sebetulnya. Harusnya bikinnya harus lebih cepat dikit di awal," tambah Chef Rudi

Pada saat pengumuman pemenang, Chef Juna mengatakan hal yang sama kepada tim lainnya. "Di sini strategi kalian sudah pasti salah. Karena kalian bertiga, tiga grup ini semua nasinya kurang matang," ucap Chef Juna.

Menurut Chef Juna, seharusnya setiap kelompok mengetahui bahwa waktu yang diberi hanya 60 menit. Mereka harus sudah tau siapa yang akan bertanggung jawab atas nasi, supaya bisa matang dengan sempurna.

"Tumpeng tim biru nasinya dinilai kurang matang. Wah kok kompak kurang matang semua," ucap Malrani, salah satu tim merah.