10 Manfaat Makan Kurma 3 Biji Sehari, Dianjurkan untuk Sahur dan Buka Puasa

Manfaat makan kurma sebanyak 3 butir sehari akan diulas dalam artikel ini. Seperti diketahui, buah kurma terkenal sebagai salah satu makanan yang kaya nutrisi dan punya segudang manfaat bagi kesehatan tubuh.

Kandungan gizi dalam kurma menjadikannya sumber energi yang baik, terutama bagi mereka yang membutuhkan asupan alami untuk menjaga daya tahan tubuh selama menjalankan ibadah puasa.

Karena kandungan nutrisinya yang lengkap, kurma sering kali menjadi bagian dari pola makan sehat dan dijadikan cemilan bernutrisi untuk menjaga keseimbangan tubuh.

Bahkan, banyak yang menyebut makan 3 butir kurma dalam sehari memiliki manfaat yang baik selama menjalankan ibadah puasa. Apa saja itu? Berikut akan diulas Okezone, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (27/3/2025).

1. Sumber Energi Instan

Kurma mengandung gula alami seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang dapat memberikan energi cepat, terutama setelah seharian berpuasa.

2. Kaya Serat

Serat dalam kurma membantu memperlancar pencernaan dan mencegah sembelit.

3. Mengandung Antioksidan

Kurma kaya akan antioksidan seperti flavonoid, karotenoid, dan asam fenolat yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh.

4. Menjaga Kesehatan Jantung

Kandungan kalium dan magnesium dalam kurma berperan dalam menjaga tekanan darah dan fungsi jantung yang sehat.

5. Mendukung Kesehatan Tulang

Mineral seperti fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium dalam kurma penting untuk kesehatan dan kekuatan tulang.

6. Meningkatkan Fungsi Otak

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurma dapat membantu mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan oksidatif pada otak.