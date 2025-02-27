5 Fakta Menarik dan Potret Dina Barber, WNI yang Sukses Bekerja dengan Brand Besar di Amerika

Dalam waktu belakangan ini, Tagar Kabur Aja Dulu sempat menggema di media sosial. Cerita sederet WNI yang sukses berkarir di negeri orang pun mulai banyak bermunculan.

Dari sekian banyak, ada beberapa cerita WNI yang inspiratif karena sukses mengharumkan nama bangsa di negeri orang namun jarang terekspos.

Salah satunya adalah Dina Barber. Dia merupakan salah satu perempuan asal Indonesia yang sukses berkarir di Amerika Serikat.

Perempuan yang akrab disapa Eski ini kini sukses bekerja di balik layar fashion show untuk sejumlah brand besar dan designer ternama di Negeri Paman Sam. Beberapa di antaranya yakni Juzui by Taoray Wang hingga Christian Cowan.

Berikut beberapa fakta menarik terkait Dina Barber, Kamis (27/3/2025):

1. Mengawali karir sebagai fashion stylist artis Indonesia

Eski sudah berada di industri fashion sejak 2009. Dia menjalani karir di Indonesia sebagai fashion stylist untuk media nasional dan juga celebrity fashion stylist.

Sejak berprofesi sebagai fashion stylist, Eski memiliki banyak klien dari kalangan artis Indonesia. Mulai dari Vicky Shu, Fitri Carlina, Dewi Persik, Aura Kasih, Indah Dewi Pertiwi dan masih banyak lagi.





2. Hijrah ke Eropa hingga Amerika untuk promosikan fashion Indonesia

Pada tahun 2014, Eski memutuskan untuk melebarkan sayapnya di dunia fashion. Ia lantas mulai hobi traveling ke beberapa negara, mulai dari Hongkong hingga negara-negara di Eropa untuk memperkenalkan fashion Indonesia.

Pada tahun 2015, Eski kemudian sukses menginjakan kakinya pertama kali di Amerika Serikat. Merasa betah berkarir di sana, sejak saat itu Eski mulai pulang pergi antara Indonesia dan New York.

Semua dilakukan untuk memperkenalkan fashion Indonesia di internasional, dan menganggap New York merupakan kota yang tepat untuk itu.

“Jadi ini adalah sebuah perjalanan panjang dan akhirnya mendapatkan kesempatan berkenalan dengan banyak orang di industri fashion, utamanya untuk memperkenalkan industri fashion Indonesia,” ujar Eski.