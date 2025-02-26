4 Tips Sahur agar Bisa Kuat Puasa Seharian Penuh, Salah Satunya Jangan Langsung Tidur Setelah Makan

Dalam hitungan beberapa hari lagi, umat muslim di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa. Berbagai persiapan pun harus dilakukan. Tak hanya mental, namun juga kesiapan fisik yang harus prima.

Nah, salah satu kunci agar ibadah puasa lancar seharian adalah dengan melakukan sahur yang benar. Sahur merupakan waktu makan sebelum fajar yang dijalankan oleh umat muslim selama bulan Ramadhan.

Sahur memegang peranan penting dalam prosesi ibadah puasa. Karena selain termasuk kedalam sunnah, makan sahur bisa memberikan energi yang cukup kepada kita untuk bisa menjalankan aktivitas harian selama puasa.

Berikut beberapa tips sahur yang benar agar bisa kuat menjalan ibadah puasa seharian penuh, melansir dari tayangan Morning Zone dari akun YouTube Okezone, Rabu (26/3/2025).

1. Sahur dengan jam yang teratur

Sahur memang kerap menjadi momen paling berat dilakukan setiap kali akan menjalani ibadah puasa. Pasalnya, kamu diharuskan untuk mengisi perut dengan makanan di tengah kondisi kantuk yang tak tertahankan.

Karena itu, tak heran, banyak yang mungkin memilih sahur lebih awal bahkan mengonsumsi makan sahur tengah malam sebelum tidur untuk menyiasatinya. Namun, hal tersebut ternyata tidak disarankan untuk dilakukan.

Pasalnya, menurut Dokter RS Harapan Bunda, dr.Andi Sitti Tandina, hal tersebut bisa membuat kamu justru tidak kuat dan tidak memiliki cukup energi untuk berpuasa seharian penuh.

"Jadi yang pertama persiapan untuk sahur dengan teratur. Misalnya, sahur itu kalau bisa jangan jauh-jauh dari waktu imsak. Biasanya orang kan suka males gitu kan makan sahur bangun sahur, maunya malem aja jam 12, nah itu tidak disarankan," ujar dr. Sitti.

"Jadi kalau bisa memang sahur ya masuk waktunya. Kenapa? ya agar makanan yang kita konsumsi itu bisa menjaga, tubuh kita, terutama gula darah itu seharian penuh," imbuhnya.