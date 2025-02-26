Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Tips Sahur agar Bisa Kuat Puasa Seharian Penuh, Salah Satunya Jangan Langsung Tidur Setelah Makan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |19:36 WIB
4 Tips Sahur agar Bisa Kuat Puasa Seharian Penuh, Salah Satunya Jangan Langsung Tidur Setelah Makan
4 Tips Sahur agar Bisa Kuat Puasa Seharian Penuh, Salah Satunya Jangan Langsung Tidur Setelah Makan
A
A
A

Dalam hitungan beberapa hari lagi, umat muslim di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa. Berbagai persiapan pun harus dilakukan. Tak hanya mental, namun juga kesiapan fisik yang harus prima.

Nah, salah satu kunci agar ibadah puasa lancar seharian adalah dengan melakukan sahur yang benar. Sahur merupakan waktu makan sebelum fajar yang dijalankan oleh umat muslim selama bulan Ramadhan. 

Sahur memegang peranan penting dalam prosesi ibadah puasa. Karena selain termasuk kedalam sunnah, makan sahur bisa memberikan energi yang cukup kepada kita untuk bisa menjalankan aktivitas harian selama puasa.

4 Tips Sahur agar Bisa Kuat Puasa Seharian Penuh, Salah Satunya Jangan Langsung Tidur Setelah Makan
4 Tips Sahur agar Bisa Kuat Puasa Seharian Penuh, Salah Satunya Jangan Langsung Tidur Setelah Makan

Berikut beberapa tips sahur yang benar agar bisa kuat menjalan ibadah puasa seharian penuh, melansir dari tayangan Morning Zone dari akun YouTube Okezone, Rabu (26/3/2025).

1. Sahur dengan jam yang teratur

Sahur memang kerap menjadi momen paling berat dilakukan setiap kali akan menjalani ibadah puasa. Pasalnya, kamu diharuskan untuk mengisi perut dengan makanan di tengah kondisi kantuk yang tak tertahankan.

Karena itu, tak heran, banyak yang mungkin memilih sahur lebih awal bahkan mengonsumsi makan sahur tengah malam sebelum tidur untuk menyiasatinya. Namun, hal tersebut ternyata tidak disarankan untuk dilakukan.

4 Tips Sahur agar Bisa Kuat Puasa Seharian Penuh, Salah Satunya Jangan Langsung Tidur Setelah Makan
4 Tips Sahur agar Bisa Kuat Puasa Seharian Penuh, Salah Satunya Jangan Langsung Tidur Setelah Makan

Pasalnya, menurut Dokter RS Harapan Bunda, dr.Andi Sitti Tandina, hal tersebut bisa membuat kamu justru tidak kuat dan tidak memiliki cukup energi untuk berpuasa seharian penuh.

"Jadi yang pertama persiapan untuk sahur dengan teratur. Misalnya, sahur itu kalau bisa jangan jauh-jauh dari waktu imsak. Biasanya orang kan suka males gitu kan makan sahur bangun sahur, maunya malem aja jam 12, nah itu tidak disarankan," ujar dr. Sitti.

"Jadi kalau bisa memang sahur ya masuk waktunya. Kenapa? ya agar makanan yang kita konsumsi itu bisa menjaga, tubuh kita, terutama gula darah itu seharian penuh," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/612/3122488/5_tips_meredakan_sakit_perut_usai_buka_puasa-7GjR_large.jpg
5 Tips Meredakan Sakit Perut usai Buka Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/298/3117916/agar_tidak_cepat_haus_saat_puasa_simak_tips_menjaga_hidrasi_dengan_baik-nHYt_large.jpg
Agar Tidak Cepat Haus saat Puasa, Simak Tips Menjaga Hidrasi dengan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/612/2987223/ahli-nutrisi-bocorkan-tips-kenalkan-puasa-yang-aman-untuk-anak-QLNH3lYjzz.jpg
Ahli Nutrisi Bocorkan Tips Kenalkan Puasa yang Aman untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986153/cara-penuhi-kebutuhan-protein-walau-berpuasa-seharian-6XIYZZa3Ys.jpg
Cara Penuhi Kebutuhan Protein walau Berpuasa Seharian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/612/2985282/rekomendasi-ngabuburit-seru-jadi-pilot-pesawat-boeing-737-ng-4W2USO30vC.jpg
Rekomendasi Ngabuburit Seru, Jadi Pilot Pesawat Boeing 737-NG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/611/2983700/tips-tak-terlihat-kusam-selama-puasa-dari-praktisi-estetika-46CBIxRZ1V.jpg
Tips Tak Terlihat Kusam selama Puasa dari Praktisi Estetika
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement