HOME WOMEN LIFE

Hotman Paris Sakit Abses Hati, Razman: Kita Berperang, tapi Tak Boleh Bermusuhan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |17:27 WIB
Hotman Paris Sakit Abses Hati, Razman: Kita Berperang, tapi Tak Boleh Bermusuhan
Hotman Paris Sakit Abses Hati, Razman: Kita Berperang, tapi Tak Boleh Bermusuhan, (Foto: Okezone)
Razman Arif Nasution mengklaim sudah mendapat kabar terkait kondisi kesehatan rivalnya, Hotman Paris Hutapea. Atas hal tersebut, Razman meminta untuk kesembuhan sang rival.

Razman dan Hotman Paris berseteru dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. 

"Semoga rekan kita Hotman Paris Hutapea sehat dan dapat bersidang kembali. Saya mendapat info juga dari keterangan beliau, ada nanah di hati atau liver," kata Razman Nasution di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (26/1/2025). 

Menurut Razman, kondisi itu tak bisa dianggap enteng oleh Hotman. Apalagi, ini menyangkut kepentingan persidangan pencemaran nama baik yang ia dilaporkan. 

