HOME WOMEN LIFE

4 Publik Figur Buka Suara Kasus Korupsi Pertamina Oplos Pertamax Jadi Pertalite, Deva Mahenra hingga Dokter Tirta

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |14:27 WIB
4 Publik Figur Buka Suara Kasus Korupsi Pertamina Oplos Pertamax Jadi Pertalite, Deva Mahenra hingga Dokter Tirta
4 Publik Figur Buka Suara Kasus Korupsi Pertamina Oplos Pertamax Jadi Pertalite, (Foto: Pertamina)
A
A
A

Sejumlah publik figur Tanah Air ikut dibuat geram dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Pertamina (Persero). 

Seperti diketahui, baru-baru ini Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut, salah satunya Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

Salah satu modus yang bikin netizen geram dari kasus korupsi tersebut yakni adalah tindakan 'mengoplos' impor minyak mentah RON 90 (setara Pertalite) dan kualitas di bawahnya menjadi RON 92 (Pertamax).

Mulai dari Deva Mahenra hingga Dokter Tirta dibuat geram dan ikut buka suara terkait kasus tersebut. Berikut ungkapan mereka, dirangkum Okezone dari beberapa sumber, Rabu (26/3/2025).

1. Deva Mahenra

Publik Figur Buka Suara Kasus Korupsi Pertamina Oplos Pertamax Jadi Pertalite
Publik Figur Buka Suara Kasus Korupsi Pertamina Oplos Pertamax Jadi Pertalite

Melalui cuitan di akun X miliknya, aktor Deva Mahenra mengungkapkan kekesalannya atas kasus korupsi yang dilakukan oleh Riva Siahaan CS tersebut. 

Menurut suami Mikha Tambayong ini, masyarakat, termasuk dirinya selama ini berusaha menaati imbauan untuk mencintai produk dalam negeri seperti yang digaungkan oleh Pemerintah. 

Namun, masyarakat justru malah dikhianati dan mendapatkan produk dalam negeri yang tidak sesuai dan tidak berkualitas seperti yang dimiliki PT Pertamina. 

Padahal, banyak yang rela membayar lebih untuk membeli Pertamax karena kualitasnya dianggap lebih baik dari Pertalite. 

“Diimbau mencintai produk dalam negeri, tetapi kualitas produknya diakali. Yakali,” ujar Deva, melalui akun X miliknya, @devamahenra. 


2. Fiersa Besari

Publik Figur Buka Suara Kasus Korupsi Pertamina Oplos Pertamax Jadi Pertalite
Publik Figur Buka Suara Kasus Korupsi Pertamina Oplos Pertamax Jadi Pertalite

Penyanyi Fiersa Besari juga tak kalah kesal dengan kasus korupsi di PT Pertamina. Ia yang selama ini kerap membeli bensin pertamax melontarkan ungkapan kecewanya karena ternyata selama ini mendapatkan bensin oplosan.  

“Beli Pertamax dapatnya oplosan. Berengsek,” katanya, lewat cuitan akun X @Fiersabesari.

 

Halaman:
1 2
      
