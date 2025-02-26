Cara Mendapatkan Fully Blurred Ombre Lips yang Lembut dan Natural

Bosen sama tampilan bibir yang itu-itu aja? Kamu bisa coba tampilan bibir yang satu ini! Fully Blurred Ombre Lips adalah teknik pewarnaan bibir yang memberikan efek gradasi lembut tanpa garis tegas, menciptakan tampilan bibir yang lebih penuh, soft, dan natural.

Dengan kombinasi dua produk bibir dan sedikit trik blending, kamu bisa mendapatkan hasil bibir yang effortless namun tetap terlihat fresh.

Yuk, ikutin cara-caranya berikut ini!

1. Siapkan Produk Bibir yang Dibutuhkan

Untuk menciptakan full blurry ombre lips yang sempurna, kamu hanya memerlukan tiga produk utama:

- Blush on powder (dengan warna soft pink atau peach)

- Soulyu Fluffy Haze Lip Velvet (pilih shades Chestnut atau Almond Rose)

- Soulyu Juicy Glow Lip Balm (dengan shades Rizz atau Sheesh)

2. Aplikasikan Blush On pada Upper & Bottom Lip Line

Gunakan kuas eyeshadow kecil untuk mengoleskan blush on tipis-tipis di bagian tepi atas dan bawah bibir. Teknik ini membantu menciptakan efek soft blur lip lines dan memberikan transisi warna yang lebih natural.