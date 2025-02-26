Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cara Mendapatkan Fully Blurred Ombre Lips yang Lembut dan Natural

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |18:22 WIB
Cara Mendapatkan Fully Blurred Ombre Lips yang Lembut dan Natural
Cara Mendapatkan Fully Blurred Ombre Lips yang Lembut dan Natural
A
A
A

Bosen sama tampilan bibir yang itu-itu aja? Kamu bisa coba tampilan bibir yang satu ini! Fully Blurred Ombre Lips adalah teknik pewarnaan bibir yang memberikan efek gradasi lembut tanpa garis tegas, menciptakan tampilan bibir yang lebih penuh, soft, dan natural.

Dengan kombinasi dua produk bibir dan sedikit trik blending, kamu bisa mendapatkan hasil bibir yang effortless namun tetap terlihat fresh. 

Yuk, ikutin cara-caranya berikut ini!

1. Siapkan Produk Bibir yang Dibutuhkan

Untuk menciptakan full blurry ombre lips yang sempurna, kamu hanya memerlukan tiga produk utama:

- Blush on powder (dengan warna soft pink atau peach)
- Soulyu Fluffy Haze Lip Velvet (pilih shades Chestnut atau Almond Rose)
- Soulyu Juicy Glow Lip Balm (dengan shades Rizz atau Sheesh)

2. Aplikasikan Blush On pada Upper & Bottom Lip Line

Gunakan kuas eyeshadow kecil untuk mengoleskan blush on tipis-tipis di bagian tepi atas dan bawah bibir. Teknik ini membantu menciptakan efek soft blur lip lines dan memberikan transisi warna yang lebih natural. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement