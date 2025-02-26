Viral Wapres Gibran Bagikan Skincare Gratis untuk Siswa di Sekolah, Ternyata Ini Manfaatnya

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini menjadi sorotan saat melakukan kunjungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa kawasan di Jakarta.

Saat berkunjung ke SMA 13 Jakarta yang terletak di Koja, Jakarta Utara, Gibran turut membagikan skincare gratis kepada para siswa di sana.

Gibran menyebut, tujuan pembagian skincare gratis tersebut agar para siswa yang sudah beranjak remaja tersebut aware dengan penampilan mereka, sehingga tidak mudah jerawatan dan beraktivitas lebih nyaman.

Lantas, seberapa penting skincare untuk anak sekolah? Berikut akan diulas Okezone, dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (26/3/2025).

Kesehatan kulit adalah hal yang penting bahkan untuk anak-anak sekolah. Mengingat banyaknya aktivitas luar ruangan dan paparan sinar matahari, perawatan kulit yang tepat dapat membantu menjaga kulit tetap sehat.

Tidak hanya orang yang sudah memasuki usia dewasa, penggunaan skincare diperlukan oleh anak-anak di usia remaja untuk menghindari berbagai gangguan kesehatan pada wajah.

Masa remaja menjadi waktu untuk anak perempuan dan laki-laki memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Masa remaja adalah waktu yang tepat untuk memulai perawatan kulit dan wajah yang rutin.

Pasalnya, mereka berada dalam tahap perkembangan dan mengalami banyak perubahan alami dan hormonal yang menyebabkan jerawat, komedo, whiteheads dan rambut wajah pada kulit.

Meskipun terlihat tidak praktis, penggunaan skincare pada anak remaja berguna untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit wajah sejak dini.

Berikut beberapa manfaat skincare untuk anak-anak sekolah yang sudah memasuki usia remaja:

1. Menunda Munculnya Kerutan

Di usia yang masih terbilang remaja, hindari kerutan yang mungkin muncul dengan penggunaan skincare yang tepat untuk jenis kulit wajah.

Bertambahnya usia seseorang, kondisi ini juga mengurangi keelastisitasan kulit wajah sehingga muncul kerutan pada wajah. Penggunaan skincare di usia remaja dapat membantu terhindar dari kerutan pada wajah.