Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Momen Gajian saatnya Nikmati Liburan Seru dan Hemat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |15:48 WIB
Momen Gajian saatnya Nikmati Liburan Seru dan Hemat
Momen Gajian saatnya Nikmati Liburan Seru dan Hemat
A
A
A

Momen gajian merupakan waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada diri sendiri dengan liburan yang menyegarkan.

Tidak perlu menunggu lama, langsung rencanakan perjalanan impian ke destinasi favorit tanpa harus khawatir soal anggaran. Dengan perencanaan yang tepat, liburan bisa tetap seru tanpa membuat kantong jebol.

Nah, salah satu cara cerdas menikmati liburan setelah gajian adalah dengan memanfaatkan promo spesial yang tersedia. Terkait dengan promo spesial tersebut, Anda bisa memanfaakan promo payday dari digibank, MNC Bank, dan BNI di Mister Aladin. Melalui promo payday ini, liburan yang tanpa beban sangat bisa Anda rasakan.   
 

Ada promo gajian apa saja di Mister Aladin?  

Khusus Anda pemegang kartu kredit digibank dapat menikmati promo spesial berupa diskon hingga Rp400.000 serta cicilan 0%. Penawaran ini berlaku untuk pemesanan hotel dan tiket pesawat, baik domestik maupun internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/406/3164058/aladintravel-ERJm_large.jpg
Bantuan Layanan Perjalanan Bisnis yang Selalu Siap Sedia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/406/3163802/mister_aladin-1f6q_large.jpg
Rencana Liburan Jadi Lebih Hemat: Diskon s/d Rp450.000 dan Cicilan 0%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/406/3163575/perjalanan_bisnis-lBfc_large.jpg
Strategi Memilih Hotel yang Mendukung Kelancaran Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/406/3162514/mister_aladin-neYg_large.jpg
Merancang Liburan Nyaman Tanpa Khawatir soal Biaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/406/3162055/perjalanan_bisnis-j6nv_large.jpg
Perjalanan Udara sebagai Penghubung Peluang Bisnis Lintas Kota dan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/406/3161900/mister_aladin-0tI1_large.jpg
Solusi Cerdas Liburan Hemat dan Nyaman di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement