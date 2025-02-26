Momen Gajian saatnya Nikmati Liburan Seru dan Hemat

Momen gajian merupakan waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada diri sendiri dengan liburan yang menyegarkan.

Tidak perlu menunggu lama, langsung rencanakan perjalanan impian ke destinasi favorit tanpa harus khawatir soal anggaran. Dengan perencanaan yang tepat, liburan bisa tetap seru tanpa membuat kantong jebol.

Nah, salah satu cara cerdas menikmati liburan setelah gajian adalah dengan memanfaatkan promo spesial yang tersedia. Terkait dengan promo spesial tersebut, Anda bisa memanfaakan promo payday dari digibank, MNC Bank, dan BNI di Mister Aladin. Melalui promo payday ini, liburan yang tanpa beban sangat bisa Anda rasakan.



Ada promo gajian apa saja di Mister Aladin?

Khusus Anda pemegang kartu kredit digibank dapat menikmati promo spesial berupa diskon hingga Rp400.000 serta cicilan 0%. Penawaran ini berlaku untuk pemesanan hotel dan tiket pesawat, baik domestik maupun internasional.