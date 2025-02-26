5 Aplikasi Resep Masakan untuk Sahur, Bikin Kamu Bak Jadi Koki Handal

Dalam waktu beberapa hari lagi, umat muslim di seluruh dunia akan menjalani ibadah puasa. Beberapa dari Anda mungkin sudah mulai memutar otak kira-kira masakan apa saja yang akan dihidangkan untuk sahur nanti.

Tak perlu bingung, beberapa aplikasi resep masakan berikut ini bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin membuat masakan spesial untuk sahur maupun buka puasa.

Jika Anda tak pandai memasak, tak perlu risau. Di era kemajuan teknologi saat ini, semua bisa diperoleh dengan mudah. Sekarang tinggal download aplikasi resep makanan, Anda sudah bisa jadi koki handal bagi keluarga dan diri sendiri.

Ada banyak sekali aplikasi memasak yang di dalamnya terdapat cara dan resep masakan. Berikut 5 aplikasi resep makanan untuk menu sahur dan buka puasa Ramadan, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (26/3/2025).

1. Food Okezone

Okezone merupakan portal berita yang menyajikan berita secara lengkap dan cepat. Di salah satu kanal Okezone Lifestyle, terdapat sub kanal Food. Di sini pembaca bisa melihat sejumlah resep yang disajikan secara praktis dan sesuai dengan kebutuhan.

Sejumlah resep dari chef terkemuka maupun Masterchef Indonesia, diyakini dapat memenuhi kebutuhan Anda untuk membuat hidangan yang cepat dan praktis untuk menu sahur maupun berbuka.

Tidak hanya itu, artikel mengenai seputar gaya hidup maupun hidangan viral juga bisa disimak oleh pembaca okezone.



2. Cookpad

Aplikasi ini merupakan layanan berbagi resep terbesar di dunia. Telah diunduh lebih dari 10 juta pengguna, Cookpad memberikan kemudahan berupa panduan masak, lengkap dengan foto maupun video.

Tak cuma itu, aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk membagikan resep kepada pengguna lain dan menyimpannya dalam aplikasi.