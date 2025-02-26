Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Aplikasi Resep Masakan untuk Sahur, Bikin Kamu Bak Jadi Koki Handal

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |13:36 WIB
5 Aplikasi Resep Masakan untuk Sahur, Bikin Kamu Bak Jadi Koki Handal
5 Aplikasi Resep Masakan untuk Sahur, Bikin Kamu Bak Jadi Koki Handal, (Foto: Freepik)
A
A
A

Dalam waktu beberapa hari lagi, umat muslim di seluruh dunia akan menjalani ibadah puasa. Beberapa dari Anda mungkin sudah mulai memutar otak kira-kira masakan apa saja yang akan dihidangkan untuk sahur nanti.

Tak perlu bingung, beberapa aplikasi resep masakan berikut ini bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin membuat masakan spesial untuk sahur maupun buka puasa. 

Jika Anda tak pandai memasak, tak perlu risau. Di era kemajuan teknologi saat ini, semua bisa diperoleh dengan mudah. Sekarang tinggal download aplikasi resep makanan, Anda sudah bisa jadi koki handal bagi keluarga dan diri sendiri.

Ada banyak sekali aplikasi memasak yang di dalamnya terdapat cara dan resep masakan. Berikut 5 aplikasi resep makanan untuk menu sahur dan buka puasa Ramadan, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (26/3/2025).

1. Food Okezone

Okezone merupakan portal berita yang menyajikan berita secara lengkap dan cepat. Di salah satu kanal Okezone Lifestyle, terdapat sub kanal Food. Di sini pembaca bisa melihat sejumlah resep yang disajikan secara praktis dan sesuai dengan kebutuhan.

Sejumlah resep dari chef terkemuka maupun Masterchef Indonesia, diyakini dapat memenuhi kebutuhan Anda untuk membuat hidangan yang cepat dan praktis untuk menu sahur maupun berbuka.

Tidak hanya itu, artikel mengenai seputar gaya hidup maupun hidangan viral juga bisa disimak oleh pembaca okezone.


2. Cookpad 

Aplikasi ini merupakan layanan berbagi resep terbesar di dunia. Telah diunduh lebih dari 10 juta pengguna, Cookpad memberikan kemudahan berupa panduan masak, lengkap dengan foto maupun video. 

Tak cuma itu, aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk membagikan resep kepada pengguna lain dan menyimpannya dalam aplikasi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement