6 Koleksi Terbaru Lia Soraya untuk Lebaran, Salah Satunya Terinspirasi dari Siti Aisyah

DESAINER Lia Soraya baru-baru ini meluncurkan koleksi busana eksklusif bertema ‘Timesless Grace’ untuk merayakan dua dekade lebih dirinya berkiprah di dunia fashion. Rangkaian koleksi ini menggambarkan perkembangan dan pencapaiannya di industri modest fashion Indonesia sejak 2002.

Peragaan busana ini menampilkan karya terbaru Lia Soraya yang konsisten menciptakan busana yang timeless dengan detail khusus. Lebih dari sekadar rancangan busana, koleksi ini merupakan representasi dari perjalanan panjang Lia Soraya dalam berkarya di dunia fashion.

Keseluruhan koleksi ini terdiri dari enam seri yang memperlihatkan keragaman style busana, mulai dari kasual elegan, romantic feminine dan chic, dengan siluet dan cutting yang unik dan atraktif, sehingga memberikan kesan dramatis.

Melalui koleksi ini, Lia Soraya menunjukan bahwa keanggunan wanita modern yang mempunyai keberanian atau mimpi untuk selalu berinovasi dapat berjalan beriringan.

Koleksi ‘Timeless Grace’ terbagi menjadi enam seri yang bisa menjadi inspirasi busana Muslim Lebaran 2025 nanti. Berikut di antaranya yang dirangkum Okezone.com, ditulis Rabu (26/2/2025).

1. Jawhar

Koleksi terbaru Lia Soraya untuk Lebaran. (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone.com)

Pertama adalah seri Jawhar yang dalam bahasa Arab berarti perhiasan dan melambangkan keindahan dan kemewahan. Mahakarya ini memadukan keindahan mutiara, salah satu sumber kekayaan alam di Indonesia, dengan beads dan kristal Swarovski.

Seri Jawhar menampilkan perpaduan siluet A-line dan princess dress yang terinspirasi gelombang air laut dengan cutting yang unik dan modern. Dengan menggunakan bahan berupa organdi, chantily, lace, baby corduroy, scuba, knit, satin silk, meena, dan chiffon dalam palet warna nude, hitam, etoupe, dan gold, koleksi ini mengekspos motif printing.

Tak lupa ditambah detail seperti taburan mutiara dan kristal Swarovski, ruffle, embroidery, dan lace yang memperkuat kesan mewah, elegan, dan anggun bagi pemakainya.

2. Sumayyah

Koleksi terbaru Lia Soraya untuk Lebaran. (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone.com)

Seri kedua bertema Sumayyab yang dalam bahasa Arab memiliki makna memperindah atau mengesankan. Mahakarya ini memadukan inspirasi dari keindahan flora Indonesia yang beraneka ragam dan elemen etnik dari bentuk geometrik, sehingga menciptakan harmoni yang memikat antara unsur alam dan budaya.

Bahan yang digunakan terbilang beragam, seperti organdi, chantily, lace, baby corduroy, scuba, knit, most crepe, dan satin silk dalam pilihan warna nude, denim, hitam, etoupe, dan gold yang diaplikasikan dalam siluet A-line dan trumpet.

Bordir bunga menjadi sorotan dari ornamen seri Sumayyah yang melambangkan keanggunan alam yang abadi, seperti kelopak bunga yang mekar penuh harapan. Setiap detail bordir dirancang secara presisi dan menciptakan visual yang halus.

3. Aisyah

Koleksi terbaru Lia Soraya untuk Lebaran. (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone.com)

Seri ketiga bertema Aisyah yang dalam bahasa Arab memiliki makna hidup atau penuh kehidupan. Terinspirasi dari istri Rasulullah, Siti Aisyah yang merupakan wanita muda, energik, dan cerdas, koleksi Aisyah turut menyampaikan pesan-pesan sederhana untuk muslimah melalui tulisan dalam bentuk bordir yang terdapat pada setiap busananya.

Koleksi Aisyah memberikan kesan simpel dan energik, namun tetap feminin dan elegan yang ditampilkan melalui siluet A-line. Bahan yang digunakan berupa organdi, katun poplin, knitt, scuba, dan lacoste dalam warna hitam, mocha, biru, abu-abu, dan monokrom hitam dan putih.