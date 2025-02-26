Bukan Hijau Sage atau Shimmer, Ini 2 Gaya Busana Muslim yang Bakal Ngetren di Lebaran 2025

Mendekati bulan Ramadhan, berbagai tren busana muslim sudah mulai bermunculan. Setiap jenama modest fashion berlomba-lomba menciptakan tren yang kekinian.

Salah satunya, seperti tren baju lebaran yang diluncurkan di acara ‘Exclusive Preview Raya Collection’ baru-baru ini oleh jenama DS Modest. Tak lagi tren baju muslim berwarna hijau sage atau tren shimmer, di tahun ini, tren baju lebaran rupanya lebih beragam.

Apa saja itu? Berikut d iantaranya, dirangkum Okezone, Rabu (26/3/2025).

1. Baju lebaran bernuansa flowy

Melalui koleksi ‘Dreamy’, jenama DS Modest meluncurkan beragam koleksi menggunakan siluet flowy, material premium yang nyaman, serta detail elegan menjadi ciri khas koleksi ini. Koleksi Dreamy Raya 2025 ini terinspirasi dari keindahan moment ramadhan & Idul Fitri yang penuh kehangatan.

Selain itu, koleksi ini dirancang dengan versatility sebagai salah satu fokus utama setiap potongan dapat dipadupadankan dengan berbagai gaya, baik untuk tampilan formal saat perayaan maupun tampilan kasual setelahnya.

Dengan desain yang timeless dan fleksibel, koleksi Dreamy dapat dikenakan tidak hanya saat Lebaran, tetapi juga untuk berbagai kesempatan lainnya.

“Kami ingin menciptakan busana bukan hanya untuk tampilan tetapi juga effortless bagi para perempuan yang mengenakannya,” ujar CEO DS Modest, Annisa Rahma Herdyana dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

2. Tren baju lebaran monokrom

Selain DS Modest, acara Exclusive Preview Raya Collection juga akan dimeriahkan dengan kehadiran Karita Collection. Karita, yang terkenal dengan desain simpel tapi tetap anggun, memperkenalkan koleksi Raya 2025 yang diberi nama Monochrome Blossom.

Koleksi ini mengangkat tema minimalis dengan warna monokrom yang elegan, diimbangi dengan sentuhan bunga yang memberikan kesan feminine dan elegan pada desain.