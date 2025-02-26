Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kebaya Noni Go International, Sukses Bikin Kagum Diplomat hingga Warga USA dan Canada

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |05:58 WIB
Kebaya Noni Go International, Sukses Bikin Kagum Diplomat hingga Warga USA dan Canada
Kebaya go international. (Foto: Ist)
A
A
A

Berbagai upaya terus dilakukan untuk membuat kebaya semakin go international. Apalagi, kebaya telah resmi ditetapkan sebagai salah satu Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda UNESCO sejak Desember 2024 lalu. 

Salah satunya yakni lewat perhelatan fashion show Kebaya Noni yang digelar di beberapa negara. Mulai dari fashion show Kebaya Noni dari Coreta Louise, yang ditampilkan di KJRI New York, pada Jumat, 14 Februari 2025 lalu.

Lalu, perhelatan Kebaya Heritage in Style di KJRI Toronto Canada, pada Sabtu, 22 Februari 2025. Kemudian, Indonesia Fashion Runway, di Houston yang didukung KJRI Houston Texas USA yang digelar pada Senin, 24 Februari 2025 kemarin. 

Beberapa perhelatan fashion show kebaya tersebut turut dihadiri oleh undangan yang terdiri dari para diplomat maupun istri diplomat asing, pecinta fashion Amerika Serikat dan Canada, serta Diaspora Indonesia.

Mereka mengaku sangat kagum dan terpesona dengan keindahan beragam Kebaya yang ditampilkan, baik itu classic maupun modern style, dari Kebaya Noni by Coreta Louise maupun dari designer Hengki Kawilarang.

Kebaya go international

Ketua Umum Perkumpulan Pecinta Kebaya Noni Indonesia (PPKNI), Coreta Louise mengatakan akan terus berusaha  mensosialisasikan, bahkan mengajak semua pihak agar bisa lebih mengetahui dan mengenal tentang Kebaya Noni.

Kebaya Noni merupakan salah satu warisan budaya Sulawesi Utara. Sejak akhir abad 19 dan awal abad ke 20, Kebaya Noni mulai populer di masyarakat Sulawesi Utara dan Maluku yang dibawa oleh para bangsawan dari Eropa.

⁠Mereka datang membawa renda yang dipadukan dengan kain katun Indonesia sehingga munculah Kebaya Noni dengan warna putih yang biasa dikenakan oleh  para perempuan Bangsawan.

“Itulah sebabnya Kebaya Noni memiliki ciri khas menggunakan renda dan tidak di bordir. Penggunaan  renda pun pada kerah tersambung hingga bawah, keliling dan ujung lengan,” papar Coreta, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

Bahkan, hingga saat ini Kebaya Noni dikembangkan dengan variasi penggunaan renda 2 susun. Kebaya Noni  menggunakan asesoris di Sulawesi Utara dan yakni  hasil lautnya yaitu kerang atau pun mutiara.

 

