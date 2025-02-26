Advertisement
Banyak Untungnya, Ini 4 Tips Jitu Pembayaran Non Tunai Agar Aman

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |14:00 WIB
Banyak Untungnya, Ini 4 Tips Jitu Pembayaran Non Tunai Agar Aman
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

Jakarta, Okezone  Saat ini, pembayaran cashless kini menjadi pilihan favorit masyarakat karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi. Dengan menggunakan alat pembayaran non tunai, kamu bisa membayar belanjaan, transfer saldo, hingga membeli pulsa tanpa harus membawa uang tunai. Selain itu, banyak promo menarik yang bisa membuat transaksi jadi lebih hemat.

Tips Menggunakan Pembayaran Non Tunai

Yuk, simak beberapa tips berikut agar pengalaman pembayaran digital kamu makin lancar dan menguntungkan!

1. Gunakan QRIS untuk Transaksi yang Mudah & Cepat

Salah satu keuntungan pembayaran digital adalah proses transaksi yang instan dan praktis. Dengan QRIS, cukup scan kode QR, pilih metode pembayaran, dan transaksi selesai dalam hitungan detik. QRIS juga bisa digunakan untuk pembayaran cashless di berbagai merchant, baik online maupun offline, sehingga semakin memudahkan dalam berbelanja.

      
