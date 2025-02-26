Anniversary Ke-21, Sun Plaza Hadirkan Program Spesial

21st Anniversary Celebration, Sun Plaza siapkan program acara bagi pelanggan setianya berlangsung mulai 7 Februari hingga 16 Maret 2025. (Foto: Dok Sun Plaza)

Okezone - Memasuki usia 21 tahun, Sun Plaza menyiapkan program acara bagi pelanggan setianya yang dikemas dalam tema 21st Anniversary Celebration Sun Plaza yang berlangsung mulai 7 Februari hingga 16 Maret 2025.

21st Anniversary Celebration Sun Plaza diawali dengan pelaksanaan kegiatan celebration event dengan menghadirkan ragam entertainment seperti dance, musik akustik pada tanggal 28 Februari 2025 di Main Atrium.

Khusus untuk member Styles yang telah melakukan pembelanjaan senilai Rp1.000.000,-, dan telah mendaftarkan diri sejak 7 hingga 23 Februari 2025 di Customer Service, berkesempatan untuk mengikuti "Balloon Drop Anniversary Reward" yang akan diselenggarakan pada 28 Februari 2025 di Main Atrium.

Peserta Balloon Drop Anniversary Reward berkesempatan memenangkan hadiah menarik seperti London Bike, Luggage, Samsonite Bag, serta voucher belanja bernilai puluhan juta rupiah. Tersedia pula hadiah tambahan berupa voucher dari Everbest dan Voila.id senilai puluhan juta rupiah.

Peserta juga dapat menikmati special refreshment berupa snacks & drinks dari Starbucks, Kaoku, Tong Tji, Dooduck, dan Asinan Kho.