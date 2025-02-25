Momen Lucu Geng Emak-Emak Bikin Gerbong Kereta Bak Tempat Piknik, Ikut Ajak Makan Penumpang Lain

Media sosial diramaikan dengan sebuah momen lucu saat emak-emak “menguasai” gerbong kereta kelas ekonomi. Mereka membawa makanan bak piknik, bahkan mengajak makan penumpang lain.

Momen tersebut dibagikan oleh salah seorang warganet melalui akun Tiktoknya @dfaayzz, dikutip Rabu (26/2/2025). Dalam video berdurasi 30 detik itu, sekumpulan ibu-ibu yang memakai baju seragam hijau tersebut saling menyapa dan tersenyum ketika pemilik akun Tiktok @dfaayzz menyalakan kamera.

Pemilik akun tersebut juga menuliskan caption pada unggahnnya, “selalu ada hal randomnya wkwkwk”. Diketahui video tersebut direkam di kereta api kelas ekonomi.

Tak berselang lama sekumpulan ibu-ibu itu menawarkan perbekalan yang mereka bawa kepada sang pemilik akun dan temannya yang sedang asyik main handphone. Gerbong kereta itu pun berubah jadi seperti lokasi piknik dadakan.

Video itupun kini sudah disukai oleh lebih dari 200 ribu orang di TikTok. Warganet yang mengetahui kejadian ini pun dengan cepat meramaikan unggahan tersebut dengan berbagai komentar lucu.