Viral Harga Makam Capai Rp3 Miliar Bikin Warganet Tercengang: Rumah di Dunia Aja Belum Kebeli

Warganet dikejutkan dengan harga pemakaman di Al-Azhar Memorial Garden. Lokasi itu merupakan tempat pemakaman khusus untuk umat Islam yang lahannya sangat luas, tenang dan terawat di daerah Karawang, Jawa Barat.

Dilansir dari Pemakaman Muslim, Rabu (26/2/2025), pemakaman ini memiliki 14 tipe lahan makam mulai dari lahan pemakaman untuk seorang, pasangan hingga keluarga, pastinya dengan harga yang berbeda-beda.

Harga untuk lahan pemakaman seorang atau tipe single berkisar Rp61 juta, untuk pasangan atau tipe double berkisar Rp164 juta hingga Rp400 juta dan untuk keluarga atau tipe family berkisar Rp600 juta hingga Rp3 miliar.

Meski harganya mahal, tempat pemakaman ini banyak diminati oleh umat Islam, terutama yang mapan secara ekonomi. Pasalnya, pemakaman ini menawarkan sejumlah keuntungan, seperti bebas biaya perawatan selamanya dan pembeli makam akan mendapatkan sertifikat pemanfaatan lahan makam dari Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (YPIA), fasilitas pelayanan 24 jam, design makam yang indah, serta akses cepat dan lokasi yang strategis.

Warganet pun dibuat terkaget-kaget dengan harga pemakaman tersebut, terlihat dari berbagai komentar warganget pada akun tiktok @alazhar.memorialpark.