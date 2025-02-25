Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Harga Makam Capai Rp3 Miliar Bikin Warganet Tercengang: Rumah di Dunia Aja Belum Kebeli

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |09:24 WIB
Viral Harga Makam Capai Rp3 Miliar Bikin Warganet Tercengang: Rumah di Dunia Aja Belum Kebeli
Viral harga makam capai harga Rp3 miliar. (Foto: Al Azhar Memorial Garden)
A
A
A

Warganet dikejutkan dengan harga pemakaman di Al-Azhar Memorial Garden. Lokasi itu merupakan tempat pemakaman khusus untuk umat Islam yang lahannya sangat luas, tenang dan terawat di daerah Karawang, Jawa Barat.

Dilansir dari Pemakaman Muslim, Rabu (26/2/2025), pemakaman ini memiliki 14 tipe lahan makam mulai dari lahan pemakaman untuk seorang, pasangan hingga keluarga, pastinya dengan harga yang berbeda-beda.

Harga untuk lahan pemakaman seorang atau tipe single berkisar Rp61 juta, untuk pasangan atau tipe double berkisar Rp164 juta hingga Rp400 juta dan untuk keluarga atau tipe family berkisar Rp600 juta hingga Rp3 miliar.

Meski harganya mahal, tempat pemakaman ini banyak diminati oleh umat Islam, terutama yang mapan secara ekonomi. Pasalnya, pemakaman ini menawarkan sejumlah keuntungan, seperti bebas biaya perawatan selamanya dan pembeli makam akan mendapatkan sertifikat pemanfaatan lahan makam dari Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (YPIA), fasilitas pelayanan 24 jam, design makam yang indah, serta akses cepat dan lokasi yang strategis.

Warganet pun dibuat terkaget-kaget dengan harga pemakaman tersebut, terlihat dari berbagai komentar warganget pada akun tiktok @alazhar.memorialpark.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187205//viral-aYSn_large.jpg
Kisah Sedih Seorang Ayah Jalan Puluhan KM demi Mencari Keluarganya yang Hilang Diterjang Banjir Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187177//hutan-Q58O_large.jpg
Viral, Pria Ini Rela Tanam 7.000 Pohon Selama 40 Tahun dan Bikin Hutan Berbentuk Gitar untuk Istri Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/629/3186818//flu_babi-oNm8_large.jpg
5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186405//inara-4y9H_large.jpg
Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367//tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186285//bunga_langka-hZaH_large.jpg
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement