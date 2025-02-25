7 Fakta Kades Viral Gegara Geli Dapat Nasi Berkat, Permintaan Maafnya Tetap Bikin Meradang Warganet

Baru-baru ini, pernyataan seorang kepala desa (kades) yang mengaku geli menerima nasi kotak atau nasi berkat menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Dalam video yang beredar, kades di Kabupaten Bogor tertawa terbahak-bahak setelah menerima nasi bungkus di acara penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dan Jaro Ade.

Lantas, bagaimana kronologi hingga kasus ini menjadi viral? Berikut deretan faktanya, Rabu (26/2/2025).

1. Awal Mula Viral

Video tersebut pertama kali tersebar melalui unggahan akun X @txtdaribogor. Dalam video berdurasi 59 detik, Kades Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari, terlihat tertawa lepas sambil menunjukkan bungkusan nasi yang diterimanya.

“Ini baru kali ini saya bawa berkat. Aduh seumur-umur. Mau lihat nggak nih bawa berkat?” ujar Wiwin sambil tersenyum.

Tak hanya itu, ia juga sempat bertanya kepada beberapa Kades perempuan lain yang membawa goody bag putih.

“Ibu bawa jomet ya? Mana jomet-nya? Geli ya? Ada yang teriak, ketemu Kades viral. Kades viral ini bawa jomet,” katanya sambil tertawa.

Pernyataan tersebut kemudian menyebar luas dan menjadi bahan diskusi warganet.

2. Sosok Kepala Desa

Wiwin Komalasari merupakan Kades Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Ia cukup terkenal di media sosial, terutama di TikTok dengan akun @ratuwk1414 yang kini memiliki lebih dari 261 ribu pengikut.

3. Pernah Menjadi Sorotan Publik

Ini bukan pertama kalinya Wiwin menjadi perbincangan publik. Pada Desember 2023, ia sempat viral saat menghadiri demonstrasi Asosiasi Kepala Desa Indonesia (APDESI) di depan Gedung DPR RI. Aksi tersebut bertujuan menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, perhatian warganet justru tertuju pada penampilannya yang mencolok.

4. Gaya Hidup Mewah

Wiwin kerap membagikan gaya hidup mewahnya di akun TikTok. Ia sering memamerkan koleksi tas branded, perhiasan, jam tangan mahal, dan iPhone terbaru. Bahkan saat demo, ia tampak mengenakan kacamata Louis Vuitton serta membawa tas mewah.

Di momen lain, Wiwin juga sempat terekam kamera memegang segepok uang untuk memborong dagangan dari pedagang tahu di lokasi aksi. Hal ini semakin mengundang perhatian publik.

5. Warganet Geram

Video viral tersebut membuat banyak warganet naik pitam. Mereka menilai pernyataan Wiwin tidak pantas dan menyinggung masyarakat.

“Kita tau hukum tertinggi di Indonesia adalah viral! Langsung copot aja jabatannya,” tulis seorang warganet.

“Bayangin aja dia baru jadi Kades udah bikin masyarakat kesal. Giliran megang duit rakyat nggak geli, pecat aja,” tambah yang lain.