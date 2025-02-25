Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Penjual Kelapa Ini Mirip Jackie Chan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |20:36 WIB
Viral Penjual Kelapa Ini Mirip Jackie Chan
Viral Penjual Kelapa Ini Mirip Jackie Chan
A
A
A

Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan seorang penjual kelapa. Siapa sangka, pedagang itu jadi sorotan lantaran wajahnya yang mirip dengan aktor Asia, Jackie Chan.

Momen itu viral di Instagram usai diunggah akun pribadinya, @jekibaino. Dari postingan video tersebut, nampak pria bernama asli Laudelino Lucas ini tengah membelah buah kelapa yang dijajakannya. Benar saja, wajah pedagang kelapa asal Brasil itu terlihat sangat mirip dengan Jackie Chan.

Video tersebut memerlihatkan pria itu mengenakan baju kuning saat sedang membelah buah kelapa yang ia jual. Pria yang berparas mirip Jackie Chan ini juga terlihat memiliki tato di tubuhnya.

Viral Penjual Kelapa Ini Mirip Jackie Chan
Viral Penjual Kelapa Ini Mirip Jackie Chan

Di beberapa videonya, nampak Lucas juga menghabiskan waktu sebagai pedagang kelapa hingga berinteraksi dengan rekan sejawatnya. Pria tersebut terlihat memiliki selera humor dan menghibur.

Selain penjual kelapa, Lucas merupakan seorang kreator konten asal Brasil. Sayangnya, wajah yang disebut mirip dengan Jackie Chan tersebut hanya editan kecerdasan buatan alias AI semata.

Nama Jeki Baiano sendiri berarti Jeki dari Bahia, sebuah wilayah di Brasil tempat pria itu berasal. Di Instagram-nya, Lucas beberapa kali menunjukan wajah aslinya yang tentu tak benar-benar mirip dengan Jackie Chan.

Video-video penjual kelapa asal Brasil yang mirip Jackie Chan ini viral di media sosial dan mencuri perhatian netizen. Warganet mulanya ikut syok melihat pria tersebut begitu mirip dengan Jackie Chan.

 

Halaman:
1 2
      
