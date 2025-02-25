Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Hotman Paris Naik Private Jet ke Singapura Ditemani Istri Tercinta

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |19:36 WIB
Potret Hotman Paris Naik Private Jet ke Singapura Ditemani Istri Tercinta
Potret Hotman Paris Naik Private Jet ke Singapura Ditemani Istri Tercinta
A
A
A

Hotman Paris terbang ke Singapura Senin pagi. Keberangkatannya ke Singapura bertujuan untuk melakukan pemeriksaan medis lanjutan setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena kadar HB darahnya menurun drastis.

Hotman membagikan momen saat dirinya duduk santai sembari memejamkan mata di private jet menuju Singapura. Tak sendiri, Hotman didampingi istrinya, Agustianne Marbun. 

"Di atas pesawat menuju Singapura. Tidur enak di private jet," bunyi keterangan unggahan Instagram Hotman Paris, Selasa (25/2/2025).

Potret Hotman Paris Naik Private Jet ke Singapura Ditemani Istri Tercinta
Potret Hotman Paris Naik Private Jet ke Singapura Ditemani Istri Tercinta

Hotman tampak tertidur dengan mendekap bantal. Sementara istrinya duduk di sebelahnya mengenakan outfit serba merah, termasuk sepatu serta mengenakan kacamata.

Diketahui Hotman Paris sempat tumbang saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara melawan Razman Arif Nasution pada 20 Februari 2025. 

Potret Hotman Paris Naik Private Jet ke Singapura Ditemani Istri Tercinta
Potret Hotman Paris Naik Private Jet ke Singapura Ditemani Istri Tercinta

Kondisinya drop karena hemoglobin (HB) yang turun drastis. Hal ini bermula karena dirinya sempat digigit berang-berang peliharaannya beberapa hari sebelum sidang.   

Usai insiden tersebut, Hotman sempat mendapatkan perawatan medis dengan melakukan injeksi. Lalu, Hotman melanjutkan aktivitasnya yang cukup padat hingga keluar kota yang menempuh perjalanan cukup lama hingga membuat Hotman kelelahan. Puncaknya di hari persidangan tiba, kondisinya mendadak drop.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
