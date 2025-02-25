Berapa Usia Ideal Anak untuk Berpuasa?

Seluruh umat Muslim di dunia diwajibkan melakukan ibadah puasa saat bulan Ramadhan. Ibadah ini dilakukan selama satu bulan penuh hingga bulan Syawal tiba.

Di momen bulan suci ini, banyak orangtua yang mulai mengajarkan anak-anak mereka untuk ikut berpuasa Ramadhan. Namun, penting Anda pahami usia ideal untuk anak-anak diwajibkan melakukan ibadah puasa.

Ustadz Adi Hidayat mengatakan kewajiban anak untuk berpuasa dilihat apakah sang anak sudah memasuki usia baligh. Di luar masa itu, anak-anak sebaiknya diajarkan untuk berpuasa terlebih dahulu.

“Momentum yang mewajibkan anak berpuasa ketika masuk masa baligh. Jadi selama dia belum baligh, masih terbuka untuk belajar (puasa),” ungkap Ustadz Adi Hidayat, dari kanal YouTube-nya, Adi Hidayat Official dikutip Selasa (25/2/2025).

Ustadz Adi mengatakan, masa baligh anak-anak tentu berada di usia yang berbeda-beda, kisarannya bisa 13-15 tahun.

Namun, sebelum menuju masa baligh tersebut, orangtua perlu membiasakan atau mengajarkan nilai-nilai puasa pada anak. Hal ini bertujuan agar pada masa sudah masuk wajib berpuasa, anak-anak sudah terbiasa dan melakukan ibadah puasa dengan baik dan benar.

“Jadi jangan sampai ketika sudah baligh anak itu baru belajar. Sebelum menuju ke sana, sepanjang dia punya kemampuan untuk berpuasa, bisa diajarkan,” tambahnya.

Ustadz Adi Hidayat mengatakan, mengajarkan anak-anak untuk berpuasa bisa dilihat juga dari kemampuan mereka. Biasanya, orangtua mengajarkan anak mulai berpuasa pada usia 4-6 tahun.

Penting diperhatikan soal kemampuan anak menahan lapar dan haus ini. Ustaz Adi mengungkap tak wajib anak-anak yang masih belajar untuk berpuasa secara penuh dari waktu subuh hingga maghrib.