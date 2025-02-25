Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berapa Usia Ideal Anak untuk Berpuasa?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |18:36 WIB
Berapa Usia Ideal Anak untuk Berpuasa?
Berapa Usia Ideal Anak untuk Berpuasa? (Foto: Freepik)
A
A
A

Seluruh umat Muslim di dunia diwajibkan melakukan ibadah puasa saat bulan Ramadhan. Ibadah ini dilakukan selama satu bulan penuh hingga bulan Syawal tiba.

Di momen bulan suci ini, banyak orangtua yang mulai mengajarkan anak-anak mereka untuk ikut berpuasa Ramadhan. Namun, penting Anda pahami usia ideal untuk anak-anak diwajibkan melakukan ibadah puasa.

Ustadz Adi Hidayat mengatakan kewajiban anak untuk berpuasa dilihat apakah sang anak sudah memasuki usia baligh. Di luar masa itu, anak-anak sebaiknya diajarkan untuk berpuasa terlebih dahulu.

5 Tips Persiapkan Tubuh Menjelang Ibadah Puasa
5 Tips Persiapkan Tubuh Menjelang Ibadah Puasa

“Momentum yang mewajibkan anak berpuasa ketika masuk masa baligh. Jadi selama dia belum baligh, masih terbuka untuk belajar (puasa),” ungkap Ustadz Adi Hidayat, dari kanal YouTube-nya, Adi Hidayat Official dikutip Selasa (25/2/2025).

Ustadz Adi mengatakan, masa baligh anak-anak tentu berada di usia yang berbeda-beda, kisarannya bisa 13-15 tahun. 

Namun, sebelum menuju masa baligh tersebut, orangtua perlu membiasakan atau mengajarkan nilai-nilai puasa pada anak. Hal ini bertujuan agar pada masa sudah masuk wajib berpuasa, anak-anak sudah terbiasa dan melakukan ibadah puasa dengan baik dan benar.

“Jadi jangan sampai ketika sudah baligh anak itu baru belajar. Sebelum menuju ke sana, sepanjang dia punya kemampuan untuk berpuasa, bisa diajarkan,” tambahnya.

Ustadz Adi Hidayat mengatakan, mengajarkan anak-anak untuk berpuasa bisa dilihat juga dari kemampuan mereka. Biasanya, orangtua mengajarkan anak mulai berpuasa pada usia 4-6 tahun.

Penting diperhatikan soal kemampuan anak menahan lapar dan haus ini. Ustaz Adi mengungkap tak wajib anak-anak yang masih belajar untuk berpuasa secara penuh dari waktu subuh hingga maghrib.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/612/3123704/dampak_buruk_anak_anak_tidak_sahur_ini_yang_harus_diperhatikan-CYJF_large.jpg
Dampak Buruk Anak-Anak Tidak Sahur, Ini yang Harus Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/612/3118229/apakah_anak_dengan_diabetes_boleh_puasa_ini_dia_penjelasan_dari_ahlinya-RFAV_large.jpg
Apakah Anak dengan Diabetes Boleh Puasa? Ini Dia Penjelasan dari Ahlinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/612/2982388/ustadz-adi-hidayat-sebutkan-waktu-yang-tepat-ajarkan-anak-puasa-penuh-BGLDyiYFS3.jpg
Ustadz Adi Hidayat Sebutkan Waktu yang Tepat Ajarkan Anak Puasa Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/18/612/2801001/4-tips-ajarkan-anak-puasa-full-yuk-dicoba-mumpung-sudah-cuti-bersama-npYblwxyGw.jpg
4 Tips Ajarkan Anak Puasa Full, Yuk Dicoba Mumpung Sudah Cuti Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/12/612/2577705/tips-ajarkan-anak-berpuasa-salah-satunya-saat-siapkan-buka-dan-sahur-KybskyQyDz.jpg
Tips Ajarkan Anak Berpuasa, Salah Satunya saat Siapkan Buka dan Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/09/612/2407851/3-tips-menjaga-anak-tetap-sehat-saat-puasa-PWQQYBjsHU.jpg
3 Tips Menjaga Anak Tetap Sehat saat Puasa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement