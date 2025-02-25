Merinding! Tukang Cukur Ini Potong Rambut Kakek, Ternyata Sosoknya Nggak Ada di CCTV

Merinding! Tukang Cukur Ini Potong Rambut Kakek, Ternyata Sosoknya Nggak Ada di CCTV, (Foto: TikTok)

Baru-baru ini beredar video viral seorang tukang cukur yang sukses bikin netizen merinding. Tukang cukur tersebut terlihat tengah asyik menyukur pelanggan, namun ternyata sosok pelanggan tersebut tak kasat mata.

Video tersebut viral usai diunggah akun TikTok, @barbershop_palangkaraya. Video CCTV itu memerlihatkan seorang tukang cukur yang seolah sedang memotong rambut pelanggannya.

Padahal, di video tak nampak seseorang pun yang duduk di kursi cukur rambut tersebut.

“Syok banget ngelihat karyawan nyukur, pas ditanya kemarin menyukur siapa? Mereka bilang nyukur kakek-kakek,” tulis keterangan video tersebut.

Kejadian itu diduga terjadi di salah satu barbershop di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tukang cukur itu mengaku tengah menyukur seorang kakek-kakek.

Nampak kursi tersebut juga dialaskan kain seolah pelanggan yang tengah dialaskan saat mencukur rambut. Di sebelahnya, terlihat seorang karyawan lainnya yang benar tengah mencukur rambut pelanggannya.

Rupanya, di video tersebut tak ada seorang pun dan pria itu tak mencukur rambut siapapun. Tukang cukur itu mengaku syok mengetahui ternyata tak ada seorang pun yang duduk di kursi itu.

“Aku tunjukin video ke mereka, mereka kaget banget. Tolong yang bisa lihat mata batin atau yang punya indera keenam,” tambahnya.