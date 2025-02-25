Wisata Gunung Bromo Tutup pada Awal Puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri

Wisata Gunung Bromo tutup pada awal Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Penutupan ini terkait adanya kegiatan Hari Raya Nyepi yang diperingati oleh umat Hindu di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan, penutupan wisata Gunung Bromo ini diputuskan melalui surat pemberitahuan yang dikeluarkan Nomor: PG.6/T.8/TU/KSA.5.2/B/02/2025, pada Senin 24 Februari 2025.

"Kegiatan kunjungan wisata di seluruh Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup secara total mulai Jum’at tanggal 28 Maret 2025 pukul 00.01 WIB sampai dengan Selasa tanggal 1 April 2025 pukul 23.59 WIB," kata Rudijanta Tjahja Nugraha, saat dikonfirmasi pada Selasa pagi (25/2/2025).

Rudi, sapaan akrabnya, menuturkan kegiatan wisata di Gunung Bromo baru akan dibuka kembali pada 2 April 2025 pukul 00.01 WIB. Ia mengimbau agar pelaku wisata, pengunjung, hingga masyarakat untuk memperhatikan serta menghormati hal tersebut.

"Kepada masyarakat, pengunjung, pelaku jasa wisata dan pihak-pihak terkait untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab," tukasnya.

Sebagai informasi, kawasan Gunung Bromo termasuk ke dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang dikelola Balai Besar TNBTS di bawah Kementerian LHK. Kawasan ini berada di empat daerah yakni Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.

TNBTS sepanjang tahun 2024 menyumbangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau pendapatan sebesar Rp22 miliar, dari target awal Rp14 miliar. Sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp14,82 miliar darı aktivitas wisata dan lain-lain. Jumlah ini naik darı PNBP tahun 2022 sebanyak Rp11,65 miliar dan Rp 4,85 miliar di tahun 2021 lalu.

(Kemas Irawan Nurrachman)