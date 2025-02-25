3 Rekomendasi Pameran Seni Kekinian di Jakarta, Cocok Buat Gen Z

Acara pameran seni kini jadi salah satu yang digandrungi anak muda. Para Gen Z gemar mendatangi exhibition art yang estetik dan memukau sembari mengagumi karya seni yang indah.

Di Jakarta sendiri, ada beberapa acara pameran yang hadir dan bisa Anda kunjungi untuk mengisi waktu libur. Tak hanya untuk menikmati art yang keren, tapi juga bisa berfoto-foto dengan suasana yang estetik dan Instagram-able.

Penasaran, apa saja acara pameran di Jakarta terbaru yang bisa dikunjungi para Gen Z? Yuk simak informasinya dirangkum MNC Portal Indonesia, Selasa (25/2/2025).

1. Semesta Arkiv

Pertama ada acara Semesta Arkiv. Ini merupakan pameran tunggal seniman kontemporer asal Bandung, Arkiv Vilmansa, yang akan segera digelar di Galeri Nasional Indonesia pada 22 Februari hingga 11 Mei 2025.

Semesta Arkiv menampilkan perjalanan kreatif Arkiv Vilmansa yang karyanya dikenal melalui eksplorasi warna, karakter imajinatif, dan kolaborasi lintas disiplin. Perjalanan kreatif Arkiv tersebut disuguhkan melalui serangkaian karyanya yang dibagi menjadi lima bagian yang tersebar di beberapa gedung Galeri Nasional Indonesia yaitu Laut Semua Warna, Sintesa, Metaphor of Memories, Monument of Sense (MICKIV HOPE X SUNARYO), Widya, Segara (Wisdom of the Sea).

“Pameran ini adalah penghormatan pada laut, warna, dan kolaborasi. Saya ingin mengajak penikmat seni untuk tidak hanya melihat, tetapi merasakan bagaimana seni bisa menjadi,” ungkap Arkiv Vilmansa.

Karya-karya Arkiv dihadirkan sebagai ruang dialog antara seni dan realitas komtemporer, di mana teknologi tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai alat untuk memperkuat otonomi ekspresi manusia.

Pameran ini juga merupakan kerja sama Museum dan Cagar Budaya unit Galeri Nasional Indonesia, Studio Arkiv, dan Galeri Zen1 ini yang dibuka secara resmi oleh perancang busana ternama Didit Hediprasetyo pada Jumat, 21 Februari 2025.

2. Melawan Tanpa Gentar

Selanjutnya ada acara pameran Melawan Tanpa Gentar. Ini merupakan acara pameran tetap yang dibuka di Museum Nasional Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat. Pameran ini resmi dibuka pada 20 Februari 2025.

Pameran ini menampilkan karya seni memukau yang terinspirasi dari perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Selain karya seni yang estetik, Anda bisa turut mendapat informasi mengenai sejarah Indonesia lewat art yang indah.

Untuk memasuki pameran ini pun Anda cukup membayar tiket masuk Museum Nasional Indonesia sebesar Rp25.000.