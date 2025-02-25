Timun, Wortel dan Telur Sudah Bisa Bikin Menu Sahur? Resep Ini Cocok Buat Kaum Mageran

Buat kamu yang kaum mageran, pasti cari menu makan sahur sering banget jadi dilema. Padahal sahur itu penting banget buat isi energi kita biar kuat puasa seharian.

Seperti yang kita tahu, sahur adalah momen makan saat dini hari yang dilakukan oleh umat muslim ketika Bulan Suci Ramadhan. Sahur sangat penting bagi tubuh untuk menjaga stamina tubuh kita sepanjang hari. Untuk itu, penting mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang.

Nah, menu ini cocok banget buat kamu yang kaum mageran karena bahan-bahanya simpel banget tapi udah bisa bikin menu sahurmu spesial, ini dia resep Telur Acar Kuning ala Chef Yulita Insan Sari di akun IG @yulitamci5real yang wajib kamu coba.

Bahan-bahan:

- 6 butir telur rebus

- 3 buah wortel

- 300 gram timun, buang bijinya dan potong-potong

- 2 sendok makan minyak goreng

- Sedikit air matang